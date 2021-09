Reinaldo Rueda habla antes del partido contra Paraguay

Reinaldo Rueda ya pasa la página del empate en La Paz, contra Bolivia, y ahora arma su plan para enfrentar este domingo a Paraguay, en la eliminatoria al Mundial de Catar.



El entrenador nacional analiza en rueda de prensa, desde Asunción, lo que será este compromiso, en el que el equipo nacional necesita buscar la victoria.



El DT responderá los interrogantes de la prensa sobre su plan para sacar el resultado.



Estas son sus declaraciones:



El físico del equipo: "Estamos en el proceso, ayer se hizo una práctica con énfasis en los jugadores que no actuaron o no hicieron los 90. Los otos hicieron trabajo regenerativo esperando contar con ellos. En general todo el equipo, a excepción de Andrés Andrade están bien. Él está en departamento médico".



Borré: "Se analizan muchos factores y la evaluación de la llegada diferenciada. Hicimos dos unidades de entrenamiento con el equipo completo. Y toda una logística intentado

minimizar el impacto de la altura. Son varios los factores. No es lo mismo actuar en Argentina y viajar a Barranquilla, que ir a Europa y venir a Suramérica. Hay un cambio metabólico y de adaptación y más en altitud. Hay factores para decidir en las horas previas por el bien de él y de la Selección".



Andrade: "Sufrió esguince de tobillo. Hoy justo después de las 48 horas esperando que el hematoma absorba un poco, se determinó que tiene esguince, sin fisura ni fractura. Tiene un edema, una inflamación, pero es una respuesta que solo se podrá determinar con el pasar de las horas. Además del tratamiento del departamento médico y la respuesta del jugador".



Propuesta: "El juego de La Paz es de características sin comparación. La propuesta nuestra es hacer un partido igual de inteligente, conscientes de nuestro potencial, de la prioridad y la necesidad que tenemos de sumar. De nosotros va a depender la propuesta y controlar al rival para hacer el juego que nos permita estar cerca del arco rival y buscando el resultado que queremos".



Paraguay: "Como referencia no hay que tener en cuenta la fecha anterior, no tienen nada que ver esos parámetros, las nóminas quizá sean cercanas pero van a variar, inclusive por la respuesta de nuestros jugadores en Bolivia y lo que vivió el rival en Quito. No es lo mismo abrir un juego de clasificatoria que un segundo partido y ahora con un tercer juego. Normalmente cuando se reencuentran los jugadores el primer partido cuesta mucho. Son rivales diferentes y condiciones diferentes".



Falcao: "Por fortuna se resolvió lo de Radamel, está contento, Rayo es un club que quizá no tiene el estatus y la historia del Galarasaray y otros clubes. Él vive otro momento de su etapa profesional, conoce Madrid, seguro va a tener continuidad, un equipo sin exigencia de viajes y desgaste de Turquía, y por eso vive un momento que va a iniciar y será diferente".



¿Jugadores se quedan?: "Hasta el momento estamos a la expectativa, ellos reciben presiones de sus gerentes, de sus técnicos y de sus presidentes. Han llamado a nuestros jugadores. está el tema de calendario y lesiones y las ligas europeas están en un momento neurálgico. Buscamos que todos permanezcan con nosotros, no es fácil para ellos que deben cuidar su contrato laboral. Ojalá podamos disponer de todos hasta después del juego en Barranquilla... De lo contrario aceptar la realidad. Nos conviene que ellos lleguen a sus clubes y sean titulares y que en octubre tenemos otra triple fecha. Debemos tener la mejor relación con los clubes, no nos sirven que entren en conflicto y nos los borren. Fifa nos da un respaldo, pero está la realidad de la cuarentena".



Mejía: "Todos están disponibles menos Andrade que no estaría para este juego. Recuperamos a Medina, liberado de sanción. La decisión será mañana tras el entrenamiento de esta noche. No dije que lo convoqué para este juego".



Roger: "Felices. Los entrenamientos me llevaron a tomar la decisión y además que juega en altura. Lo que hizo tácticamente aportó a la Selección. Esperar que lo podamos tener para el resto de juegos".



Ganar: "Es la aspiración y la exigencia. Esperamos lograrlo, hay que hacer un juego de alta intensidad y alta concentración con mística y profesionalismo para superar al rival".



Baldomero. "Evalué situaciones y es una de las decisiones que me han hecho pensar bastante, no solo por su comportamiento en Nacional sino lo que hace y le valoramos. Cuando se le requiera seguro que va a aportar".



Dos delanteros: "Es una alternativa, ayer la trabajamos un poco en un trabajo corto. Unas veces con Falcao-Borja, otras Borré-Falcao. Es una de las posibilidades que tenemos. Es importante que haya sincronización por sus características. El mismo Roger que estaba en recuperación. Mientras tengamos los volantes que nutren a los delanteros es una apuesta muy válida".



Propuesta del local: "Todo va a pasar por cómo asimilemos la propuesta de ellos, que será agresiva como es típico de ellos de local, con desdoblamiento de laterales y trabajo por banda para generar el juego aéreo. No sirve tener muchos delanteros sin ordenamiento, posesión y buena gestión para alimentar la parte ofensiva".



Tesillo: "Es una apuesta que en varios juegos nos ha dado para recuperar confianza defensiva. Venia Colombia de tres juegos recibiendo 11 goles. Llevamos 10 juegos y lo primero es buscar el ordenamiento, la solidez. Tesillo no gusta ópticamente para la tribuna, pero es un jugador que cumple función muy importante, lo vimos muchos años de central, el año pasado en León de lateral, ahora de central. sabe hacer las dos posiciones".



Camerino: "Es una salud muy frágil la de una Selección. Debemos hacer un gran esfuerzo por cuidarla. Se necesita madurez para afrontar ese momento crítico. Vamos a intentar cumplir con la meta de clasificar al Mundial".







