Reinaldo Rueda da cátedra de fútbol en La Masía del Barcelona

Reinaldo Rueda deslumbró en una videoconferencia titulada ‘Gestión de la idea de juego y de la propuesta metodológica en el marco de una selección absoluta’, dirigida a los entrenadores, secretarios técnicos, escouts, analistas y preparadores físicos de La Masia del Barcelona.

Según reporta Mundo Deportivo de Barcelona, la charla del DT colombiano, actual entrenador de Chile, cautivó a todos por sus conocimientos.



“Los entrenadores somos como las computadoras, nos desactualizamos cada 24 horas y necesitamos volvernos a activar”, fue una de sus frases en un evento organizado y moderado por el Área de Metodología del FC Barcelona, que ya invitó al seleccionador de Bélgica, Robert Martínez.



"Rueda ha explicado que "los entrenadores somos idealistas, pero el estilo siempre está por encima de sistema". Y en su caso, a pesar de poseer una fuerte impronta alemana tras licenciarse en Educación Física y Salud en la Escuela Superior de Deportes de Alemania, el estilo pasa por la fidelidad a una idea que va más allá del resultado. Interpelado por los compañeros del Área de Metodología, se recordaron dos momentos paradigmáticos de este compromiso con esta propuesta ofensiva, creativa, protagonista ... como son los casos de su enfrentamiento a la Brasil pentacampeona, rumbo al Mundial de 2006 (Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Adriano, Cafú ...) o su encuentro con la España de Xavi, Iniesta o Sergio Busquets en 2010 dirigiendo a Honduras", dice la página web del club.



Durante la formación, Rueda se mostró muy cómodo intercambiando ideas en un contexto en el que “se siente a gusto”, por la idea que representa el Barça, alternando elementos específicos de entrenamiento y la conducción de grupos, con anécdotas, muchas de ellas surgidas de una relación muy especial con Sir Álex Fergusson, aprovechando las numerosas conversaciones que tuvieron los dos gracias a la presencia del jugador ecuatoriano Antonio Valencia en el Manchester United, durante la etapa de Rueda como seleccionador de Ecuador camino al Mundial de Brasil 2014.





