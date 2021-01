Se embolata la llegada de Rueda a la Selección Colombia

Reinaldo Rueda, el principal candidato para dirigir a la Selección Colombia, tras la salida del portugués Carlos Queiroz, aún no define su llegada a la selección Colombia debido a que se han presentado inconvenientes con los dirigentes de Chile.



(Le puede interesar: Así fueron los pasos de Reinaldo Rueda por la Selección Colombia)

Según el diario La Tercera de ese país, en la Asociación Chilena quieren que Rueda no cobre algunos dineros como parte de la indemnización para irse, pero el DT estima que eso no puede ser así y quiere cobrar todo el dinero.



(Le puede interesar: Ancelotti y la novedad sobre la salud de James)



La información señala que si no accede a las condiciones que se le imponen, Rueda tendría que regresar a Chile a seguir al frente del combinado nacional, por ende, su venida a Colombia parece embolatada.



"Fue el propio timonel el que tomó el teléfono y, presionado por las fechas y el tiempo, zanjó el asunto el pasado 31 de diciembre. Reinaldo dejaba de ser el entrenador de la selección chilena, a cambio del pago de casi US$ 500 mil, una cantidad muy por debajo de los US$ 2,23 millones originales que establecía la cláusula de rescisión", dice La Tercera.



Y agregó: "La salida del estratega aún no está completamente cerrada. Desde la Federación Colombiana de Fútbol niegan que exista un acuerdo que implique pagarle a la ANFP por el fichaje de Rueda. Dicen que no tienen dinero para eso, y menos medio millón de dólares. Esta versión choca con la que emana desde Peñalolén, donde aseguran que sí hay un desembolso de por medio. Francis Cagigao, el nuevo súperdirector, ya trabaja día a día por zoom con Pablo Milad para analizar el futuro de la Selección".



(Lea además: La buena noticia que recibió Miguel Ángel Borja en el nuevo año)



La nota advierte que el paso a que se hace referencia en la asociación es la deuda que hay con el DT, producto de la crisis económica "por la covid-19, se vieron obligados a tomar medidas como la rebaja del sueldo en un 50 por ciento a Rueda".



La Tercera señala en su informe que Ramy Abbas, representante de Rueda, le exigió a los chilenos el pago de los dineros que se le adeudan con el fin de cortar de una vez con la relación contractual, pues, advierten, las partes no están interesadas en continuar.



El presidente de la ANFP, Pablo Milad, señaló que si Rueda no acepta las condiciones tendrá que seguir trabajando con Chile.



DEPORTES