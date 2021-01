Rueda ya es historia en Chile: ¿cómo le fue en estos tres años?

En dos meses, el panorama de Reinaldo Rueda cambió completamente. De un proceso de tres años en Chile, con circunstancias complicadas, ahora viene de nuevo en camino para asumir la dirección técnica de la Selección Colombia. El anuncio parece inminente.

A Rueda lo llevaron a Chile para enderezar el camino tras la sorpresiva eliminación del Mundial de Rusia 2018, cuando esa selección venía de ganar dos veces seguidas la Copa América, en 2015 y 2016. Había una base ganadora, pero ya con muchos años encima.



(Lea también: Sin empezar, los directivos ya empezaron (Meluk le cuenta, opinión)



¿Fracasó Rueda en Chile? “Creo que no fracasó: fue un proceso incompleto. En los torneos oficiales que tuvo solo disputó uno entero, que fue la Copa América: llegó a semifinales y pudo haber jugado la final sin ningún problema, Perú venía muy bien, hubo un error de arquero ese día. Tuvo que buscar jugadores nuevos, agarró a la generación dorada en declive y encontró jugadores como Erick Pulgar en el medio, Paulo Díaz en la defensa”, explicó Raúl Andrade, periodista del diario El Mercurio.



Aparte de la necesidad del recambio natural, a Rueda le tocó afrontar el comienzo de la eliminatoria con muchas bajas por culpa de la pandemia de covid-19. “En el partido contra Colombia, el portero, toda la línea defensiva y el volante central fueron jugadores que han jugado muy poco o directamente no han jugado con la selección. De a poco, Reinaldo fue buscando alternativas para jugadores que en su momento nos dieron grandes triunfos”, señaló Jorge Aravena, jugador de la selección chilena en la década del 80 y goleador del fútbol colombiano en 1987 con el Deportivo Cali.



“El problema no es de Reinaldo Rueda, el problema lo creó Jorge Sampaoli. Debo reconocer que los resultados de Sampaoli fueron muy buenos, pero nunca se preocupó de buscar alternativas para cuando Bravo no estuviera, Vidal no esté, Alexis Sánchez, Medel, en algún momento llega la hora del retiro. Todos ellos ya son mayores de 30 años. Ese recambio lo debió hacer Sampaoli hace cinco años, Rueda lo estaba haciendo. A Colombia le pasó lo mismo con esa maravillosa generación de Valderrama, Redín, Álvarez, Higuita. No buscaron alternativas y cómo pagó Colombia: no fue a tres mundiales”, agregó Aravena.



(Además: ¡Histórico! Ronaldo iguala marca del jugador con más goles en el mundo)



Tras el empate contra Colombia, uno de esos integrantes del bicampeón de América, Alexis Sánchez, fue duro no contra Rueda, sino contra la federación chilena. “Hay que esperar, pero avanzar rápido. La selección tiene que hacer un clic. La ANFP no colabora. Tienen que salir nuevos jugadores, no he visto a ninguno”, declaró.



El comienzo de la ruta hacia Catar 2022, en el que Chile hizo los mismos cuatro puntos que lleva Colombia, sembró de dudas a muchos hinchas, que se habían familiarizado con otro tipo de juego.



(En otras noticias: ¡Desespero! Falcao está en España, busca solución a las lesiones)



“Acá vas a encontrar muchas opiniones diferentes: la gente quedó acostumbrada al Chile de Bielsa y Sampaoli, con una propuesta más vertical. Rueda tenía otro tipo de juego y eso a muchos hinchas chilenos no le gustaba, pero creo que si bien no era un juego muy vistoso, sí era equilibrado. Si hay algo que se le puede reprochar, es la derrota con Venezuela, pero Rueda encontró el recambio”, agregó Andrade.



Lo de Rueda en Chile ya es historia. Ahora, es inminente su llegada a Colombia, donde encontrará un equipo muy golpeado.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc