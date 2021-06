Reinaldo Rueda, claro y preciso, no se guardó nada

Reinaldo Rueda estaba tranquilo. Habló claro del empate 0-0 de Colombia con Venezuela, en la segunda fecha del grupo B de la Copa América 2021.

El partido. Todos los juegos han sido disputados. Indudablemente que hemos hecho juegos equilibrados. Estamos en búsqueda de esa armonía.



Inquietudes. Pienso que el grupo tiene por mejorar esa lectura de saber cuándo se debe plantear un juego con intensidad y cuándo nos debemos replegar.



El equipo. Antes que todo quiero felicitar a Colombia por la concentración de hoy, por como propuso el partido, se generó buen volumen ofensivo. Debemos mejorar en la finalización.



Faríñez. Quiero felicitar al arquero rival por su gran actuación. Nos privó de poder celebrar un gol.



Falta de gol. Hicimos 6 goles en los anteriores partidos, cosa que no es fácil. Estos juegos son muy cerrados y no estuvimos finos en la finalización. El equipo se brindó con mucha disciplina, con mucho orden, mucha intensidad. Seguimos sumando en esta Copa".



¿Satisfecho? Nunca estamos conformes, hoy hicimos un buen partido. Queda uno relativamente tranquilo de saber que tenemos un equipo integro, pero sabemos que debemos mejorar.



La idea. Buscamos esa idea que tiene el fútbol colombiano, tener ese orden y posesión con presión. Seguimos buscando ese gran juego colectivo.



Perú. Este partido nos deja grandes lecciones. Nos sigue fortaleciendo. Contra Perú vamos a enfrentar a un equipo duro, con características distintas.



