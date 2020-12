A Rueda se le acaba el plazo para decidir si sigue como DT de Chile

El plazo para que el técnico Reinaldo Rueda defina si sigue al frente del seleccionado de Chile se acorta cada vez más.

El días pasados se conoció que este 31 de diciembre Rueda deberá comunicar a los dirigentes chilenos si deja ser el DT o si sigue, pero hasta el momento no hay 'humo blanco'.



Rueda es al primer candidato a reemplazar en Colombia a Carlos Queiroz, el portugués que dejó el cargo, tras perder 0-3 con Uruguay y 6-1 con Ecuador, en las dos últimas fechas de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.



Según el diario La Tercera de Chile, Rueda ya tuvo un acercamiento con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, pero no hubo un acuerdo contractual.



De igual manera, se maneja la información según la cual Pablo Milad, presidente de la ANFP, dialogó con Jesurún sobre el particular y comentaron que se volverían a reunir con Rueda, por lo que en cualquier momento puede conocerse una noticia importante.



Dirigentes chilenos quieren que Rueda confirme si se va para comenzar a buscar el plan para el nuevo DT. El colombiano no ha convencido del todo en la 'Roja' y a eso se uniría un tema familiar, que lo acercaría a Colombia.



En cuando al tema económico, se conoció que la cláusula de salida de Rueda de Chile bajó de 2,23 millones de dólares a solo uno, aunque se dice que los dirigentes colombianos no están dispuestos a pagar la cláusula.



