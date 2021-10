Reinaldo Rueda, listo para su juego 200 de Selección

Reinaldo Rueda está a punto de cumplir 20 años como técnico de selecciones de mayores en todo el continente. Tuvo una ‘palomita’ como encargado en 2002 y la supo aprovechar.

Este jueves, el vallecaucano dirigirá su partido número 200 al frente de una selección, con una asignatura y un sueño pendiente: llevar al equipo de su país, Colombia, a la Copa del Mundo de fútbol, algo que ya consiguió con otros dos equipos: Honduras, en 2010, y Ecuador, en 2014.



Esta es la tarea de Reinaldo Rueda



Rueda no pudo clasificar en su primer intento, entre 2004 y 2005, aunque sus números no fueron malos en la eliminatoria: hizo 23 puntos en 14 fechas. El lastre que recibió de las cuatro primeras jornadas de esas clasificatorias, con un equipo que llevaba un punto de 12 posibles, resultó siendo una carga pesada, y a eso se sumó haber cedido dos empates en casa que resultaron definitivos, contra Paraguay y Perú.



El DT aprendió bien la lección y los dos siguientes mundiales los vivió en vivo, dirigiendo. En Honduras fue héroe nacional: esa selección llevaba 28 años sin asistir a una Copa del Mundo, la del 2010 y Rueda logró volver a meterla en la lista de participantes. Y les abrió la puerta a otros entrenadores colombianos, como Luis Fernando Suárez y Jorge Luis Pinto.



Y con Ecuador, que había perdido el tiquete a Sudáfrica por un punto, logró llegar al Mundial de 2014, en Brasil.



Toda esa experiencia trata de aplicarla ahora en la Selección Colombia, sumada a lo conseguido con Atlético Nacional en 2016, cuando fue campeón de la Copa Libertadores y llegó a la final de la Sudamericana, que no se pudo disputar por el accidente aéreo que acabó con 71 personas, entre ellas la gran mayoría del plantel del equipo con el que iba a luchar por el título, el Chapecoense de Brasil.



“Han pasado ya 15 años, 15 años de maduración, de seguir aprendiendo. Todo esto que vivimos en Colombia lo pudimos llevar a otras culturas y países, fue bien valorado y respetado. Eso hizo que tengamos este reconocimiento de llegar a la Selección Colombia”, dijo Rueda el día de su presentación para su tercera etapa al frente del equipo.

Reinaldo Rueda y el balance de la Copa América 2021. Foto: AFP



Cabe recordar que antes de asumir en propiedad en 2004, lo habían encargado para cuatro encuentros amistosos en 2002, antes del regreso de Francisco Maturana.

Rueda, hasta ahora, está invicto con la Selección Colombia en la eliminatoria, aunque con exceso de empates (siete partidos, con balance de dos victorias y cinco igualdades).

Un cupo en los clasificados, la meta del jueves



Ahora, tiene la gran oportunidad de terminar este jueves metido en la zona de clasificación directa a Catar 2022, si es que le gana a Ecuador en el estadio Roberto Meléndez.



Incluso, si ese resultado se da y Brasil le gana a Uruguay en Manaos, el salto de Colombia en la tabla de posiciones sería enorme: pasaría de la quinta casilla, que entrega cupo al repechaje, a la tercera, con la que empezaría a mirar a sus rivales desde arriba.



Pero Rueda también es consciente de que aún hay cosas por mejorar; que la Selección, al menos en estas dos últimas presentaciones, tuvo más músculo que juego, y que tendrá que mejorar para tener más tranquilidad. La mejor referencia del equipo fue el primer tiempo contra Chile, cuando fue seguro y contundente.



“Quedo tranquilo en el aspecto del orden, la entrega del equipo. Estábamos ilusionados para lograr un buen resultado. Al frente teníamos una selección madura, fuerte. Tienen virtudes en lo colectivo e individual. Es meritorio, ellos tuvieron oportunidades y nosotros igual, dijo Rueda tras el 0-0 contra Brasil, el domingo.

Rueda cuenta con el respaldo pleno de los directivos. “Duermo tranquilo al saber que



Reinaldo es el técnico de la Selección, es un hombre de una gran experiencia y sabiduría, sobre todo una excelente persona, tiene un manejo muy claro de grupo, su relación interna es absolutamente excepcional”, declaró el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, a Win Sports.



“Estamos en manos del mejor, seguramente vamos a obtener los puntos necesarios para estar en Catar”, agregó.



Rueda llega este jueves a una cifra redonda en su carrera, 200 partidos como técnico de selecciones nacionales. Ahora espera que su campaña termine igual: redonda.



