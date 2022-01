Con los 28 jugadores que convocó, el seleccionador de Colombia, Reinaldo

Rueda, prepara el vital partido en el que su equipo recibirá el viernes a Perú en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la jornada 15 de las eliminatorias al Mundial de Catar de 2022.





En la noche del lunes llegaron los ocho jugadores que faltaban para completar la convocatoria, en la que sobresalen Falcao García y James Rodríguez, así como el delantero del Granada de España Luis Javier Suárez, que fue convocado a última hora luego de que el centrocampista Jefferson Lerma diera positivo por covid-19.



Rueda tiene varios puntos a mejorar si quiere que la Selección regrese a la victoria, tras cinco partidos son triunfo.

1. El gol

Miguel Borja, delantero de Colombia. Foto: FCF

Colombia debe resolver con urgencia su déficit de gol. El equipo no anota desde hace 5 partidos de la eliminatoria, los mismos que lleva sin ganar. Para esta ocasión no están ni Duván Zapata ni Luis Fernando Muriel, que eran dos armas de ataque; pero si están los atacantes Falcao, Morelos, Borré, Borja, Suárez... es decir, hay un amplio panorama para que el DT escoja. Y esa es su principal tarea, defiinir quién será el '9'.



Pero eso no es suficiente. Los delanteros vienen en mala racha en el equipo nacional y necesitan destaparse, ya que se han fallado opciones claras en los últimos partidos.



Borja, hombre de confianza de Rueda y quien conoce bien la plaza de Barranquilla, es una opción para la titularidad.



Encontrar el gol este viernes es obligatorio, porque a Perú hay que ganarle.

2. Crear opciones

Colombia Paraguay. Segundo tiempo. Cero a cero en estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Sin embargo, las fallas no han sido solo de los delanteros que no la meten. Colombia viene presentando un serio problema de generación de juego. Le cuesta crear oportunidades claras para sus atacantes.



Encontrar esa claridad ofensiva es otra tarea urgente que debe resolver el DT, dependiendo de la estrategia y de los nombres que escoja.



Ahora tiene a James, que llega en buen momento, pero se necesita de su mejor nivel para que le brinde juego ofensivo al equipo. Rueda debe, primero, decidir si James es titular, se cree que sí.



Pero también está Luis Díaz, que de nuevo llega en gran momento, a ver si con su juego por la banda derecha logra resolver la dificultad ofensiva del equipo.

3. Cuadrado, ¿lateral o volante?

Juan Guillermo Cuadrado siempre es una doble opción que le permite al DT maniobrar: lo puede ubicar como extremo derecho, para que explote la banda, o lo puede ubicar como lateral. En ese caso, le abre espacio a otro hombre de ataque, y aprovecha a Cuadrado en su función de ida y vuelta.



Ante la mejor ubicación de Cuadrado hay debate, pero la última palabra la tiene Reinaldo Rueda, de acuerdo a cómo quiera aprovechar la capacidad del jugador de la Juventus, y explotar la banda izquierda de Perú.

4. Pareja de centrales

No solo los problemas pasan en el ataque. Si bien Colombia ha demostrado solidez defensiva, una dificultad que ha tenido Rueda es que le ha tocado variar mucho su pareja de centrale, por lesiones o por covid.



En esta ocasión recupera a Yerry Mina, que en todo caso llega sin continuidad. En mejor nivel está Dávinson Sánchez, el zaguero del Tottenham. Pero también está la opción de Óscar Murillo. Rueda debe decidir si se la juega or su pareja más experimentada Mina-Sánchez, lo que dependerá de en qué nivel encuentra a Mina en los entrenamientos.

5. Disposición táctica

No parece posible que Rueda vaya a planear algún cambio drástico en su esquema de juego, pero nunca se sabe. La necesidad de triunfo, la exigencia del rival, la localía y la búsqueda de soluciones de gol pueden llevarlo a plantear un partido con más hombres de carácter ofensivo.



Este dilema pasa básicamente por los laterales que escoja, y los volantes. Seguramente está fijo Wilmar Barrios, cuya función es destructiva. Su compañero es lo que debe resolver de aquí al viernes: si se la juega con Matheus, el más habitual, o si le abre campo a jugadores más claros en la salida de la pelota, como Cantillo o el propio Steven Alzate.



