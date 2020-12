Así están hoy las opciones de que Rueda llegue a la Selección Colombia

La posibilidad de que Reinaldo Rueda llegue para un tercer periodo al frente de la Selección Colombia sigue latente, pero el proceso para contratarlo ha resultado más complicado de lo previsto, y no solamente por la rescisión de su contrato con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP).

El comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol se reunió este jueves para tratar ese y otros asuntos de trámite, en la última vez que se veían las caras este año. El encuentro se hizo pese a que el presidente de la entidad, Ramón Jesurún Franco, dio positivo para covid-19. Jesurún es el único autorizado para llevar a cabo la negociación con el DT.



El tema de Rueda aún sigue en estudio, pese a que el empresario del técnico, Romy Abbas, ya se encuentra en Bogotá y que el propio DT es esperado en Cali, donde va a pasar las fiestas de fin de año.



“El tema no está fácil, hay un distanciamiento económico”, le dijo a EL TIEMPO una fuente cercana al comité ejecutivo. Si bien el sueldo de Rueda no sería muy distinto al que se ganaba el portugués Carlos Queiroz, la diferencia estaría en los premios, una cifra que la fuente definió como “considerable”.



“(Rueda) no se va a ganar menos de lo que gana en Chile y tampoco en los premios. Lo que se podría ganar en premios en Chile es muy superior a lo que se ofrece en Colombia”, aseguró la fuente.



Por su parte, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, aseguró ayer en conferencia de prensa que están esperando la definición en Colombia para tomar decisiones.



“Soy muy respetuoso con las personas que tienen contrato con nosotros. Autorizamos esa conversación (con la FCF), después de la solicitud del presidente Jesurún, esa información se hizo masiva, pública y esperamos que el profesor Reinaldo Rueda puede definir su futuro antes de Navidad”, aseguró Milad.



En las últimas horas se ha conocido una división entre la plantilla de jugadores de la selección chilena y Rueda. Según reveló el diario El Mercurio, de Chile, hay un malestar con el colombiano al estar negociando su salida, después de que el grupo lo respaldara.



