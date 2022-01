Ha pasado un año desde que Reinaldo Rueda recibió en sus manos la camiseta de la Selección Colombia. La recibió vestido de traje y con un tapabocas que no revelaba su sonrisa. Pero sus ojos lo delataban. Estaba feliz por asumir este reto, que ahora es un desafío en proceso: ir al Mundial de Catar.

Ese 19 de enero Reinaldo, que hoy revelaría sus convocados para enfrentar a Perú y Argentina en la eliminatoria, fue presentado como DT de la Selección.



Debajo de su traje parecía que traía un uniforme de bombero. Porque por esos días la Selección ardía en llamas. Venía de perder humillada por Uruguay (0-3) y doblemente humillada por Ecuador (6-1). ¡Había Fuego!



La eliminatoria era joven, Colombia tenía 4 puntos, pero el estruendo de esas derrotas tuvo sus consecuencias. Se fue el portugués Carlos Queiroz, el sacrificado de la debacle. Y llegó Rueda, casi que empujado desde Chile, done era un DT que dividía, a reconstruir sobre las cenizas. Porque el equipo se desmoronaba, afrontaba los rumores sobre peleas internas, división...

Reinaldo Rueda. Foto: AFP



-¿Llega primero a apagar un incendio? –se le preguntó en esa primera rueda de prensa.



-No debe dar para ese calificativo… espero que tengamos el ambiente de armonía, que lo que pasó se analice desde lo futbolístico. La salud de la selección la debemos cuidar todos – respondió Rueda, con voz firme, convencida.



Antes de ese día ya había hablado con los capitanes del equipo, con Ospina, con Falcao… ya tenía alguna idea de los que pasaba o no pasaba, y ya se había hecho un mapa mental de lo que venía por delante en este reto.

En medio de la pandemia

Lo primero que hizo fue un microciclo, un trabajo con jugadores del medio local de los cuales el único que se mantuvo y se mantiene es el atacante Miguel Borja.



Su estreno se demoró, porque la fecha doble de marzo, contra Brasil y Paraguay, se aplazó. Mientras tanto, su trabajo con el equipo principal fue a distancia.



En junio del año pasado al fin llegó el estreno, en dos duros partidos en la eliminatoria. El saldo fue favorable, victoria contra Perú (0-3) y empate contra Argentina (2-2). El arranque no podía ser mejor.

Un tema delicado: James



Llegó entonces el momento de la Copa América, y la primera controversia. El espinoso tema James Rodríguez… James llegó al país de sus prematuras vacaciones, lesionado, sin jugar en el Everton, y por eso mismo no jugó en esos partidos de la eliminatoria, pero James tenía en su cabeza que iba a estar en la Copa América, estaba convencido de eso, y estuvo en la convocatoria inicial. Pero Rueda finalmente no lo llevó, ahí se destapó un enfrentamiento. James se sintió irrespetado, lo dijo abiertamente.



Rueda dijo que lo necesitaba al 500 por ciento, una de sus frases más célebres hasta ahora. Y la Federación Colombiana de Fútbol argumentó que el jugador no estaba recuperado de la lesión. Finalmente no fue a la Copa América y una grieta quedó en esa relación. Al menos en ese momento.



La Copa América fue el primer gran desafío de Rueda. No la ganó, pero el balance no fue malo. Colombia fue tercer, detrás de Argentina y Brasil. Le jugó un partidazo a los brasileños, Luis Díaz se consolidó como una estrella del torneo, el equipo ganó rodaje. Sin embargo, un dolor de cabeza empezó a gestarse desde esa época: la falta de gol. Los goleadores estaban, pero apagados.



Colombia hizo 9 puntos, producto de dos victorias (Ecuador y Perú) y tres empates. La misión de Rueda estaba cumplida, hacer una buena presentación y poder trabajar, al fin, con el equipo. Conocerlo mejor.



Luego de la Copa, Rueda organizó otro trabajo local. Lo llamó morfociclo, una apuesta a futuro, porque de ahí no salieron las soluciones ni las alternativas. Es más, él ha preferido apostar por jugadores que solo estaban en su radar, como cuando citó a Yéimar Gómez o a Diego Valoyes, que fueron ‘palos’. Pero en general su base sigue siendo la misma. Incluso recurrió a James, que volvió un año después. Así ha ganado dos partidos y ha empatado 7. Y lleva cinco juego seguidos sin gol.



Rueda aún debe lamentar goles insólitos que Colombia falló y que tendrían al equipo sin tantas complicaciones. El gol que no hizo Andrés Andrade en el empate contra Bolivia que debió ser victoria. El gol que no hizo Duván Zapata en el empate contra Uruguay que debió ser victoria. El gol que no hizo Diego Valoyes en el empate contra Paraguay que también debió ser victoria. Y así…

Reinaldo Rueda, DT de Colombia. Foto: AFP



También tuvo que afrontar muchas lesiones, muchas ausencias, una cadena de factores que impidieron que pudiera establecer un equipo y por el contrario le tocara ajustar y reajustar en cada partido, como le pasó en noviembre cuando la defensa se le caía a pedazos.



En noviembre finalmente volvió James, un año después, para los partidos contra Brasil y Paraguay. Rueda casi no lo lleva, confesó, porque otra vez andaba en mal ritmo, con un golpe en las costillas, pero ya lo tenía convocado y no iba a iniciar un segundo ‘round’.



Colombia acabó el 2021 en zona de clasificación al Mundial, en el cuarto lugar y con 17 puntos.



El 2022 lo arrancó con una convocatoria de jugadores locales, en su mayoría, y que vencieron a Honduras 2-1 sin mostrar la superioridad que se esperaba. Rueda dijo que había sido un buen examen, pero fue claro, pocos jugadores de ese equipo están pensados para la eliminatoria, la que viene ahora el 28 de enero contra Perú, y el primero de febrero contra Argentina. De ese partido le quedó un nuevo dolor de cabeza, Juan Fernando Quintero, que salió con una contusión y por estos días se recupera para poder estar en la convocatoria.



Un año después de su presentación oficial, el proyecto Rueda aún no culmina, quedan cuatro partidos para ir a Catar. Entonces Rueda, si lo logra, podrá volver a mirar al país con el mismo brillo que tenía en los ojos hace un año, cuando llegó a apagar el incendio, y recibió la camiseta amarilla para quitarle las cenizas.



