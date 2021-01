Análisis: Reinaldo Rueda ya fue presentado, ahora, a trabajar

Reinaldo Rueda ya cumplió el acto protocolario, ya le habló al país como el nuevo entrenador de la Selección Colombia. Lo hizo con su tono sosegado de siempre, tan familiar y calculado en cada intervención, sin grandes anuncios y sin controversias. Ahora tendrá que cambiar el traje de saco oscuro y corbata amarilla que lució ante la cámara, para ponerse el overol y el casco, porque no hay tiempo que perder y lo que tiene por delante es mucho trabajo de reconstrucción para encarrilar la ruta en la eliminatoria para Catar.

Rueda inició el primer día oficial de su nuevo cargo con una visita a la sede deportiva de la Selección Colombia, en Barranquilla. La recorrió en camisa y con tapabocas, cada rincón. Luego pasó al banquillo desde el que recibió la camiseta amarilla que le entregó Ramón Jesurún, el presidente de la Federación. La puso a un lado de la mesa y afinó la garganta. Habló. Agradeció por esta nueva oportunidad de conducir los destinos de la Selección, 15 años después. Dijo que se siente con madurez y con el suficiente aprendizaje para retomar el camino que en ese entonces se quebró. Y, claro, tiene encima kilómetros recorridos, una Copa Libertadores, eliminatorias, asistencia a mundiales y reconocimiento internacional en cada lugar en el que estuvo: Honduras, Ecuador e incluso Chile, de donde acaba de salir.



Se encuentra con una selección que quedó herida en su fútbol por las recientes derrotas, y que quedó en llamas por todo lo que se contó que pasó en el camerino, o lo que se contó y no pasó, o lo que se contó y se desmintió con vehemencia... Rueda no desconoce el tema, no lo negó, pero no dejó resquicios para más controversia.



“¿Llega como bombero a apagar un incendio?”. Se le preguntó. Y dijo que no, que lo que haya pasado en la Selección en los últimos partidos, contra Uruguay y Ecuador, no da para ser calificado así. Aunque ese es el asunto inmediato que deberá resolver para comenzar la reconstrucción, sea que lo diga o se lo guarde.



“La salud social y mental de la Selección la debemos cuidar todos” fue lo que manifestó. Y eso le dio pie para clamar por un buen entorno para el equipo, además de la cohesión. “¿Pero cómo va a manejar el grupo luego de todo lo que pasó?”, otra pregunta. Rueda insistió: “Solo lo hacen los jugadores, por todo, por el compromiso que tienen, por las familias, por el país, si es que hay algunas diferencias, que es normal en el fútbol. Es poner la camiseta del equipo por encima de todo. No hay que hacer mayor gestión ni hacerse el héroe en este tipo de situaciones”, dijo Rueda, como zanjando el asunto que ya debe ser de su fuero interno.

Sus tareas inmediatas

¿Que si viene a organizar una gran estructura del fútbol colombiano desde las bases hasta la selección mayor? Pues, no. Lo suyo es inmediato: la eliminatoria y clasificar al Mundial de Catar. No puede involucrarse en otras tareas, él mismo lo dijo. Y, claro, es que tiene por delante un partidito contra un tal Brasil dentro de poco más de dos meses. Tiene el reto de tener que rescatar los puntos perdidos en casa contra Uruguay. Tiene que recortar la diferencia de gol, agrietada por las goleadas recientes. Tiene que ir pensando en la Copa América. Tiene que diseñar su idea de juego. Tiene, tiene y tiene...



Para enfrentar esos desafíos, Rueda por ahora no dio mayores pistas de su propuesta de juego, que ya es bien conocida, esa de la posesión de balón, de la seguridad defensiva, etc. “Nuestra metodología es la misma. Los jugadores son los que determinan estos comportamientos desde el punto de vista táctico. Vamos a hacer esa mezcla de que nuestros jugadores se adapten a lo que podamos sacarles de provecho a sus cualidades. Esperamos un equipo cohesionado”, dijo.



Lo que sí dejó fue algunas luces sobre el caso James Rodríguez, el símbolo en el que seguramente descargará su propuesta de juego. “¿James como en el Everton?”, le preguntaron. Y Rueda respondió: “Con James es una situación de quiénes lo acompañan para ponerlo como en el Everton, o qué queremos o en dónde podemos sacar lo mejor para la Selección. No podemos dogmatizarlo en una sola posición”. Sus referencias individuales fueron solo para James y para Falcao, de quien opinó que espera se recupere y pueda actuar para estar en la Selección.

Los seleccionables

¿Llegarán nuevos jugadores? ¿Serán los mismos con retoques? ¿Los fijos fijos están? Rueda anticipó que sus convocatorias dependerán del día a día, del momento de los jugadores, de cómo los pesos pesados –no lo dijo así– están en la forma para mantenerse, y de cómo los olvidados por Queiroz –no lo dijo así– deben esforzarse en sus clubes para tener la oportunidad de estar. Incluso, no le cerró las puertas a la liga local, de la cual dijo que ya la está analizando.



El trabajo no podrá hacerlo como quizá esperaba. No podrá, por ahora, visitar a los futbolistas, sentarse con James o mirarse a los ojos con Falcao, Ospina y Cuadrado, no podrá dialogar en persona con otros técnicos, hacer microciclos, propios de su estilo. Son consecuencias de la pandemia, pero no por eso el trabajo arranca en cuarentena, hay mucho por hacer. Reinaldo Rueda ya cumplió con el protocolo, ahora se pone el overol.







