El fútbol es considerado como el ‘deporte rey’ o ‘el deporte del pueblo’, logrando globalizarse prácticamente en todos los rincones del planeta. Según cifras de algunos portales especializados, esta disciplina puede llegar a alcanzar cerca de 4 mil millones de fanáticos.



Algunos registros indican que el fútbol como se conoce hoy nació en Reino Unido a mediados del siglo XIX. Las reglas se escribieron en Inglaterra y desde entonces se expandieron por todo el globo terráqueo, no obstante, hay algunas teorías que dicen que se creó mucho más atrás en el tiempo.



De igual forma, sus normas han cambiado a lo largo de un siglo y medio de existencia, incluso, la tecnología se ha apropiado del libre desarrollo del juego y se ha puesto al orden del día de las jugadas más polémicas. El Video Assistant Referee (VAR), por ejemplo, es una de las actualizaciones más recientes y ha causado grandes controversias en partidos de talla internacional.



Por tal motivo, le mostramos algunas reglas un tanto extrañas que existen en el deporte y que no son del completo conocimiento del público en general.



¿Qué pasa si un jugador se rehúsa a salir del campo?



Durante el transcurso del partido se han presentado incómodas situaciones en las que un jugador se niega a ser sustituido. En ese caso el partido seguirá su curso normal y solo será cuestión de los clubes tomar acciones contra el futbolista.



Caso similar sucedió hace cuatro años, cuando Kepa Arrizabalga, jugador del Chelsea, se negó a ser reemplazado en un partido de la Carling Cup que protagonizó su equipo contra el Manchester City, pues, según se comentó en su momento, el guardameta quería estar en la tanda de penales.



Durante el suceso el central no paró el juego y se siguió con el transcurso normal del encuentro. Sin embargo, Arrizabalga recibió una sanción de más de 200 mil euros por sus acciones.



“Si un jugador que será reemplazado rehúsa salir del terreno de juego, el partido continuará”, expresan las directrices del procedimiento de sustitución de la FIFA.

Regate al patear un penal



Durante la regla 14 de la FIFA, articulado donde se habla de los tiros desde el punto penal, especifica que un jugador no podrá realizar una finta al terminar su carrera de remate, pues es considerado una violación al Fair Play y, por ende, recibirá una amonestación con tarjeta amarilla.



No obstante, durante su carrera al balón el rematador si podrá realizar amagos y todo tipo de engaños.



“Utilizar fintas durante la carrera hacia el punto penal para confundir a los adversarios es parte del fútbol y está permitido. No obstante, utilizar fintas al patear el balón una vez que el jugador ha finalizado la carrera hacia el punto penal se considera una infracción de la Regla 14 y un acto de conducta antideportiva, por lo que debe amonestarse al jugador”, expresa la norma.





Autogol desde saque de centro



Esta es una de las reglas poco conocidas por el hincha del fútbol. Si bien un gol al contrario desde saque de centro es legítimo, un autogol desde la misma posición es invalido, ¿por qué?



Pues bien, según dicen las Reglas de Juego de la FIFA, un gol solo puede ser válido si ha sido marcado directamente por un jugador del equipo atacante y ha cruzado completamente la línea de gol antes de que se haya concedido un saque de banda, un tiro libre, un saque de esquina o el final del partido. De no ser así, se concede saque de tiro de esquina.

