Barcelona golea y le avisa al Atlético que no se rinde

El FC Barcelona (2º) goleó 1-6 en su visita a la Real Sociedad (5ª), con dobletes de Lionel Messi y Sergiño Dest, este domingo en el cierre de la 28ª jornada de LaLiga, y se mantuvo a cuatro puntos del líder, el Atlético, que poco antes venció 1-0 al Alavés (19º).

La batalla entre los tres primeros clasificados no ha experimentado por lo tanto cambios este fin de semana, ya que el Real Madrid (3º) ganó 3-1 al Celta de Vigo (11º).



El equipo de Zinedine Zidane había aprovechado para aproximarse provisionalmente a tres puntos del Atlético, que ahora vuelven a ser seis, y para ponerse en el segundo puesto, que el Barça pudo recuperar este domingo, con dos puntos más que el Real Madrid gracias a su triunfo en el Reale Arena de San Sebastián.



El francés Antoine Griezmann, ex de la Real Sociedad, abrió el marcador para el Barcelona en el minuto 37, aprovechando un rechace del arquero Álex Remiro en un remate del también francés Ousmane Dembelé.



El estadounidense Sergiño Dest amplió la cuenta del equipo catalán con un doblete, primero en el 43, con un disparo cruzado a pase del argentino Lionel Messi, y en el 53 tras un pase de la muerte de Jordi Alba que despejó la defensa blanquiazul pero que tocó en Dest para terminar entrando.



El cuarto del Barcelona lo firmó Messi (56), que no falló en un mano a mano ante Remiro tras un pase largo de Sergio Busquets, y Dembelé firmó el quinto en una jugada personal en la que arrancó desde lejos (71).



Messi logró el sexto de su equipo en el 89, con otro certero remate, en ese caso con asistencia de Alba. Ander Barrenetxea había firmado en el 77 el tanto del honor de los locales. Es la quinta victoria consecutiva para el Barcelona en LaLiga.



DEPORTES

Con AFP

