Zidane habló claro del regreso a entrenamientos: ¿qué dijo de James?

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, valoró positivamente el estado de sus jugadores en el regreso a los entrenamientos, certificó una mejoría en la segunda semana de trabajo, y trasladó la forma de pensar de su equipo, con el deseo de "acabar fuerte para ganar algún título".

Zidane pasó revista tras semana y media de trabajo con su plantilla, satisfecho con el estado de los jugadores tras dos meses de trabajo en sus domicilios y con la mejoría que van mostrando.



"Estoy contento de haber vuelto a trabajar con mis jugadores después de 60 días", valoró en Real Madrid tv. "Todos estamos contentos de volver. Habíamos planificado su preparación física y lo hicieron muy bien casa. Estaban en forma al volver. Ahora estamos contentos de estar juntos y disfrutar de lo que nos gusta", añadió.



El técnico madridista reconoció que está disfrutando de una "semana muy buena para trabajar", en la segunda tras el permiso desde Sanidad de entrenar juntos pequeños grupos de futbolistas.



"Aunque es con grupos pequeños ya podemos hacer algo más tácticamente y veo al equipo mejor esta semana".



Zidane no ocultó el deseo de la plantilla madridista de regresar pronto a la competición y luchar por conquistar Liga o Liga de Campeones. "A ellos les gusta entrenar, pero mucho más jugar. Esperan volver a hacerlo pronto".



"Tenemos que pensar en positivo. Nos faltan once partidos, nos vamos a preparar para acabar bien la temporada, fuertes. Lo importante es darlo todo para intentar ganar algún título. Es el ADN del club, intentar ganar".



Sin embargo, Zidane no habló del colombiano James Rodríguez ni de ningún otro jugador de manera puntual, sino que solo quiso hablar de un trabajo de grupo sin dar nombres.



EFE