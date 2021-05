Real Madrid, con la liga en bandeja, enfrenta al Sevilla

El Real Madrid tiene tras el empate del Camp Nou entre Barcelona y Atlético de

Madrid, una oportunidad de oro para levantarse con el asalto al liderato de Liga de la decepción europea, eliminado a puertas de la final de la Liga de Campeones, en una final liguera ante un Sevilla que ejercerá de juez del campeonato.

Las consecuencias de la impotencia sentida en la Liga de Campeones se medirán en un pulso clave por el título. El Real Madrid, inferior al Chelsea en toda la eliminatoria, sintió que su proyecto no da para más en Europa pero le puede servir para ser campeón de LaLiga Santander.



Todo pasa por un pulso ante un rival duro, como el Sevilla, en el que futbolistas de peso deben levantarse para liderar al equipo de Zinedine Zidane. Los focos apuntan a Eden Hazard tras la imagen de la polémica en Stamford Bridge. Sus carcajadas con excompañeros del Chelsea nada más consumarse la eliminación del Real Madrid en semifinales de 'Champions', aumentaron la crítica a su falta de profesionalidad.

Con su continuidad en el aire y tras no ser nunca en dos años de blanco, el futbolista que era, la cita ante el Sevilla es una oportunidad de saldar una parte de su deuda con el madridismo.



Las bajas no cesan para Zidane en un año de récord. La última, de nuevo, la del capitán Sergio Ramos nada más reaparecer en un 2021 negro. La defensa vuelve a estar bajo mínimos, sin ninguno de los que comenzaban el curso de titulares. Dani Carvajal, Raphael Varane, Ramos y Ferland Mendy se pierden la cita. Tampoco estará Lucas Vázquez.



No le queda otra al técnico francés que renunciar al experimento de la defensa con tres centrales y apostar por lo que tiene: Álvaro Odriozola y Marcelo en las bandas.



Las opciones ligueras madridistas pasan por mantener su buena dinámica liguera. No ha perdido en las catorce últimas jornadas y Thibaut Courtois, que mantuvo con vida a su equipo en Londres hasta el minuto 85 con sus paradas, no ha encajado un gol en la competición doméstica en los cuatro últimos partidos.



Hora: 2 p. m.

TV: ESPN 2



