Real Madrid, que solo conoce la victoria esta temporada, arregló un partido gris ante el Leipzig gracias a un gol del uruguayo Fede Valverde (minuto 80) y a otro de Marco Asensio (90+2), este miércoles en la segunda jornada de la Champions League.

Una jugada del brasileño Vinicius en la banda izquierda la convirtió con un regate y un tiro con clase Valverde. En el descuento Asensio certificó el triunfo con un buen disparo tras un centro de Toni Kroos, que como él había comenzado el duelo en el banco.



Con este triunfo el Real Madrid manda con dos victorias en el grupo F de la Champions. Por detrás, el Shakhtar Donetsk con cuatro, que empató 1-1 con el Celtic Glasgow, que queda con uno, mientras que el Leipzig suma dos derrotas.

El reencuentro del Real Madrid con el Bernabéu

En el equipo alemán debutaba en Champions el técnico Marco Rose, fichado de urgencia para suplir a Domenico Tedesco tras caer la semana pasada con contundencia en casa (4-1) contra el Shakthar Donetsk en un estreno europeo para olvidar.



Real Madrid se reencontraba en Champions con su Santiago Bernabéu, teatro de las remontadas imposibles que le llevaron a ganar la 14ª Champions la pasada temporada. Pero una segunda jornada de la nueva edición no tiene el peso emocional de las eliminatorias ante París SG, Chelsea o City y al equipo blanco le costó encontrar motivación.



En el once no estaban el lesionado Karim Benzema ni Kroos, por lo que el interminable Luka Modric (37 años) se vio rodeado por la nueva camada blanca; Eduardo Camavinga (19), Aurelien Tchouaméni (22), Rodrygo (21), Vinicius (22) y Fede Valverde (24), a la que le costó engrasar.



Durante prácticamente todo el duelo el equipo local se mostró apático, a menudo dueño del balón pero sin ser capaz de imprimir velocidad y mordiente a sus ataques.



El Leipzig tenía claro que su plan de juego pasaba por provocar alguna pérdida y lanzar a su atacantes a través del internacional sueco Emil Forsberg. Así ocurrió en el minuto 5, cuando el francés Christopher Nkunku se plantó en el área pero no encontró solución ante el arquero belga Thibaut Courtois.

Facebook Twitter Linkedin

Carlo Ancelotti Foto: Rodrigo Jiménez. Efe



Fue la primera de una serie de ocasiones claras para el equipo de la marca de bebidas energéticas Red Bull. Timo Werner, el hijo pródigo que regresó este curso tras no encontrar su sitio en el Chelsea, estuvo en todas. Le devolvió un pase a Folsberg y el sueco abrió demasiado el pie (21), luego dejó solo a Nkunku con un globo y el francés no conectó un buen disparo (28), misma secuencia que se repitió seis minutos después, aunque en esta no llegó a rematar.



La segunda parte languideció durante muchos minutos. El Leipzig había dejado de fabricar ocasiones y el Real Madrid solo despertó en el tramo final.

Facebook Twitter Linkedin

Federico Valverde anotó el primer gol del Real Madrid. Foto: Javier Soriano. AFP

Ya en el segundo tiempo, el Madrid comenzó a montarse en el partido, en una actuación fenomenal del uruguayo Fede Valverde. Sin embargo, debió esperar hasta el minuto 80 para abrir el marcador, con un tanto de Valverde desde el corazón del área, pegado a un palo.



Ya el Leizpig se resignó y el Madrid aumentó la ventaja en el minuto 90+1, con un tanto con la participación de dos jugadores que entraron en la segunda etapa, Toni Kroos, en la asistencia, y Marco Asensio, en el remate.



DEPORTES

Con AFP

Más noticias de Deportes