El de Lionel Messi al París Saint Germain ha sido el pase más resonante de los últimos años. Su condición de mejor futbolista de las dos últimas décadas provocó una expectativa enorme en Francia. Y sus prestaciones no fueron en línea con lo esperado. En ese contexto, las críticas no tardaron en llegar y fueron más que esperables. Sin embargo, eso no le cayó bien al entorno del jugador, según informó hace unos días el diario 'Le Parisien'.



Incluso, en dicho medio, se mencionó a una fuente del vestuario de PSG que fue el mismo jugador argentino el que le comentó a sus compañeros que no podía entender los cuestionamientos expresados tras el partido de los octavos de final de la Champions League ante Real Madrid, en el que falló un penal.

Las críticas a Lionel Messi

El rendimiento de Messi no ha sido el esperado por los fanáticos del PSG. Foto: EFE

El clima espeso afecta a PSG en un momento crucial, a horas del duelo de vuelta por los octavos de final de la Champions League, ante Real Madrid, que se juega este miércoles, a las 3 p.m., en España.



Las críticas de la prensa francesa cruzan el océano Atlántico y se magnifican al llegar a la Argentina, donde la idolatría por Messi creció exponencialmente tras la conquista de la Copa América en Brasil el año pasado. Los compañeros del siete veces ganador del Balón de Oro también intervienen para defenderlo. Entre una cosa y la otra, el análisis se retroalimenta y se hace una cadena interminable.



Ante la supuesta preocupación de Messi por el tema, la pregunta surgió casi inevitable. '¿Pueden las críticas estar afectando también el rendimiento de Messi?' Desde Francia, algunos periodistas se lo tomaron con humor: “No estoy seguro de que Lionel Messi se levante para escuchar medios franceses los domingos por la mañana”, ironizó el exjugador de básquet y actual comentarista Stephen Brun.

Las estadísticas son certeras

La marca de Messi, de dos goles en un campeonato nacional con la Ligue 1 tan avanzada, ya en el mes de marzo, es la peor de su carrera desde 2006, cuando apenas tenía 18 años y daba sus primeros pasos en Barcelona.



Si se analiza su estado de forma en varios partidos de la presente temporada, y se lo compara con cualquiera de las 15 anteriores, las críticas parecen tener fundamento. Su rendimiento futbolístico decayó. No hay que perder de vista que la lógica merma por su edad (34 años), las dificultades de la adaptación a un nuevo equipo...



Como sea, la diferencia en los números de un año a otro es abismal. En la temporada 2020/21, en España, Messi convirtió 30 goles en la Liga española (35 partidos), 5 en la Champions League (6 cotejos) y 3 en Copas (6 encuentros entre Supercopa y Copa del Rey). El total es de 38 goles en 47 partidos (0,80 por encuentro) con Barcelona.



Salvo el del torneo internacional, donde ya igualó la marca, los otros registros parecen imposibles de alcanzar. En Francia, en el actual ejercicio (2021/22), lleva 5 tantos en 17 partidos en la Ligue 1, no anotó en su único partido de Copa y marcó 2 en seis encuentros de la Champions League. Los siete goles en 24 cotejos le dan un promedio de gol de 0,29 por encuentro en PSG. Algo que no sería tan malo en otros delanteros, pero que es absolutamente inusual en la carrera de Messi.

Esto dice la prensa europea

Lionel Messi, durante un calentamiento. Foto: Ian Langsdon. Efe

El diario 'L’Equipe' lo calificó con 3 puntos el día que erró el penal ante Real Madrid. Y en el último partido con Niza, en el que PSG sufrió la ausencia de Kylian Mbappé (suspendido) y cayó por 1 a 0, la actuación del argentino volvió a ser deficiente.



“No pongo en duda lo que fue Lionel Messi durante toda su carrera, pero sigue siendo escandaloso su juego y el partido que hizo contra Niza”, lo castigó la cadena 'RMC'.



En el mismo portal, otro analista muy duro con Messi suele ser Jérôme Rothen, de 43 años, y exfutbolista de PSG. “En términos de 'merchandising', es maravilloso haber atraído a Messi. Las camisetas se venden y la gente va a la cancha para ver a Messi. Pero hay que reconocer que deportivamente no aporta nada”.



El tema alcanzó trascendencia en los medios de Argentina, pero también en los excompañeros de Messi, como el Kun Agüero, que salió a defenderlo: “En Francia no entienden nada de fútbol”, los acusó. Y Cesc Fabregas completó: “Es absurdo que lo critiquen por errar un penal. El fútbol es bastante más que eso”.



Jean-Michel Larqué, otro ex jugador de PSG que se volcó al periodismo, explicó entonces su posición. “Juzgamos a los jugadores en relación a lo que hacen sobre el terreno, no en relación a lo que han hecho en los últimos años. En el fútbol no se vive del pasado. Leo Messi, en PSG, nos deja con hambre y lo lamentamos. Puede que tenga que adaptarse, pero hasta que no lo haga, podemos decir que no es bueno”.



En 'RMC', Rothen lamentó las reacciones hostiles de los “pro-Messi”. Y también descartó el tema del desgaste por la edad. “Tenía esa misma edad cuando ganó la Copa América para Argentina en julio pasado. Casi gana el trofeo él solo. No me importa si tiene circunstancias atenuantes. Estamos hablando de Lionel Messi”, se quejó.

