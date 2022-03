El Real Madrid aspira a revivir este miércoles una de sus jornadas mágicas y legendarias en el Santiago Bernabéu, cuando enfrente al Paris Saint-Germain (3 p. m., TV de ESPN) en la vuelta de su llave de octavos de la Liga de Campeones para remontar el 1-0 en contra de la ida.

El Real Madrid tratará de reeditar su victoria de 2018, cuando eliminó al PSG en esta misma fase, para luego finalmente llevarse el trofeo, aunque en aquella ocasión no tuvo que remontar un resultado adverso. El Madrid llega al encuentro animado por su contundente victoria liguera sobre la Real Sociedad (4-1, el sábado).



Real Madrid, con bajas importantes en la defensa



El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tendrá que rehacer su equipo por las bajas confirmadas de dos de sus piezas indispensables en el aspecto defensivo, los sancionados Ferland Mendy y Casemiro. En el centro del campo, el técnico italiano también está pendiente del alemán Toni Kroos, que sufre molestias musculares que le impidieron jugar el sábado contra Real Sociedad.



“Quien no esté al ciento por ciento no puede jugar este tipo de partidos. Si está en un 95 por ciento, no jugará”, dijo el entrenador. El joven Eduardo Camavinga tomó el lugar de Kroos el fin de semana y parece fijo para jugar. También está disponible el uruguayo Federico Valverde.

Parte de tranquilidad por Kylian Mbappé



Aunque se encendieron las alarmas, el técnico del PSG, Mauricio Pochettino, aseguró, por su parte, que su estelar delantero Kylian Mbappé puede jugar.



Entró en la convocatoria y viajó a Madrid pese a recibir un golpe en el pie en el entrenamiento del lunes.



“Está bien. Al principio estaba dolorido, pero después, con calma, pasaron un par de horas y podía caminar tranquilamente”, añadió Pochettino.



Mbappé será uno de los centros de atención en un partido crucial para el PSG, que sigue obsesionado con lograr su primera Liga de Campeones. Salir eliminado del Santiago Bernabéu sería un golpe para el equipo galo, que esta temporada unió al astro argentino Leo Messi a sus estrellas Neymar y Mbappé.



“El plan no es solo parar a Mbappé: hay que parar a Neymar, a Messi y a todos los buenos jugadores que tienen. Nuestro plan es jugar como bloque con y sin balón, meter intensidad y hacer un partido completo e inteligente. No hay que volvernos locos: hay que ganar, no necesitamos golear”, agregó Ancelotti.



DEPORTES

Con Efe