El Real Madrid empató 1-1 con el Manchester City este martes en la ida de semifinales de la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu dejando la eliminatoria abierta para la vuelta la próxima semana.



(Le puede interesar: Vinicius anotó joya de gol para Real Madrid en empate contra el City, video)

El equipo español se adelantó con un disparo desde la frontal del brasileño Vinicius (36), pero el belga Kevin de Bruyne igualó con otro potente disparo (67) y los dos equipos se jugarán el pase a la final en Mánchester.

La polémica

Facebook Twitter Linkedin

Kevin De Bruyne. Foto: EFE

El gol de Kevin de Bruyne, el 1-1 del partido, estuvo marcado por la polémica. En la jugada previa el balón pudo haber salido por la línea de banda cuando Bernardo Silva no pudo controlar bien la pelota.



Luego vio el gol del Manchester City, en medio de la protesta del Real Madrid. Incluso, Carlo Ancelotti se quejó y recibió la tarjeta amarilla.



La cadena televisiva BeIn Sports confirmó a través de su tecnología que el balón había salido por varios centímetros.



"Fue fuera, lo ha dicho la tecnología, no lo digo yo, pero parece raro que no lo hayan controlado bien. El árbitro no estaba muy atento", dijo Carlo Ancelotti en rueda de prensa



(Lea además: Real Madrid, sin ventaja: vibrante empate contra Manchester City en la Champions)

Sin embargo, en medios españoles analizan que la jugada no se podía revisar porque ya se ejecutaba una acción de ataque posterior.



"El VAR no puede revisarlo, porque la fase de ataque de los ingleses arranca después, tras pérdida de Camavinga, no puede revisarse tan atrás", afirmó el exárbitro Pavel Fernández en el programa 'Marcador Europeo' de Radio MARCA de España.



Por su parte, el exárbitro Iturralde González analizó en AS: “Aunque el balón hubiera salido un metro, como Camavinga lo recuperó, ya es otra jugada distinta. Es la decisión técnica por la que no entra el VAR... No es la misma fase de ataque. Otra cosa es que no la hubiera recuperado Camavinga y hubiera acabado en gol del City. Entonces sí podría entrar el VAR. La clave es la recuperación de Camavinga y el posterior mal pase”.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes