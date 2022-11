A menos de dos semanas del Mundial de Qatar 2022, la Uefa ya armó los platos fuertes para después de la Copa del Mundo, para febrero de 2023. En ese momento se jugarán los octavos de final de la Liga de Campeones, y hay un par de duelos sobresalientes. En uno de ellos, un colombiano puede ser gran protagonista.

La suerte de las balotas determinó que la final de la temporada pasada se repita esta vez en octavos de final, en un duelo entre Real Madrid y Liverpool que promete ser apasionante y para el que el colombiano Luis Díaz, seguramente, volverá a estar disponible en el club inglés.



Igual, muchas cosas pueden pasar de aquí al 21 de febrero, cuando se juegue el primer partido en Anfield. El de vuelta será el 3 de marzo en el Santiago Bernabéu.

La reacción de Jürgen Klopp tras el nuevo duelo contra el Real Madrid



“Lo primero que tengo que decir de este sorteo es que esto es la Champions League. Este es un cruce que habla por sí solo y por el que tenemos que ilusionarnos”, dijo el técnico del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, en declaraciones a la página web y las redes sociales de su club.

Facebook Twitter Linkedin

Un abrazo más entre el entrenador y el futbolista. Foto: EFE

Klopp y el Liverpool tienen el mal recuerdo de dos finales perdidas recientemente, en 2018 y 2022, más la eliminación en cuartos de final en 2021. Hay que ir hasta 2009 para encontrar una llave entre estos dos clubes con saldo favorable a los ingleses. Pero Klopp apuesta a que ahora, en enfrentamientos de ida y vuelta, la cosa será diferente.



“Sé que hemos jugado contra el Real Madrid en un par de finales, pero no nos hemos cruzado tantas veces en una eliminatoria de ida y vuelta, así que tenemos que estar ilusionados con esto. El récord del Real Madrid es el mejor. Lo sabemos, pero también sabemos que el nuestro no es malo. Además, tenemos Anfield y todo el mundo sabe lo que eso significa”, agregó.



El arranque de la temporada no ha sido fácil para el Liverpool, que ya rema muy de atrás en la Premier: está a 15 puntos del Arsenal, el líder, y hoy no tiene casilla europea para la próxima temporada. En cambio, Real Madrid sigue en la parte alta de la tabla, aunque ayer perdió la opción de terminar la jornada como líder al perder 3-2 contra el Rayo Vallecano.



“Quedan aún varios meses, pero no hace falta mucha imaginación para saber cómo va a ser el ambiente en la ida y la vuelta. Queda mucho por jugarse aún, pero este sorteo nos ha dado algo especial con lo que ilusionarnos”, puntualizó Klopp.



Díaz alcanzó a jugar tres partidos y a anotar un gol en la fase de grupos de la Champions antes de la lesión de rodilla que lo tiene afuera de las canchas desde el pasado 9 de octubre. El cálculo es que el guajiro vuelva a competencia después del Mundial de Catar, el 26 de diciembre, en el famoso ‘Boxing Day’, cuando Liverpool visite al Aston Villa.

Díaz va para un mes sin competir con el Liverpool

El sorpresivo segundo lugar del Paris Saint-Germain en el grupo H de la Champions (lo superó Benfica por goles a favor como visitante, tras empatar en todo lo demás) hizo que en octavos de final se diera otro enfrentamiento con pinta de final: los franceses enfrentarán al Bayern Múnich, en la reedición del duelo por el título en 2020.

Facebook Twitter Linkedin

Bayern Múnich vs. PSG. Foto: EFE



En Alemania recibieron con calma el sorteo, pese a la dificultad que representa enfrentar a Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar y compañía.



“Era el rival más difícil que podía tocarnos. Eso tiene su parte positiva. Tuvimos la historia del Villarreal, que muchos no veían como si fuera un reto (y los eliminó la pasada temporada)”, dijo Oliver Kahn, presidente del consejo directivo del Bayern e histórico portero en el equipo que ganó la Liga de Campeones en 2001.



El sorteo fue benévolo con el Manchester City, que enfrentará al RB Leipzig de Alemania, y, además de Díaz, otros dos colombianos tendrán acción en los cuartos de final: Rafael Santos Borré, con el Eintracht Frankfurt, enfrentará al Nápoles, mientras Dávinson Sánchez, con el Tottenham, jugará contra el Milan. Pero los reflectores estarán en dos duelos que parecen finales.



DEPORTES