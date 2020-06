Prográmese con el regreso de James y el Real Madrid a la Liga

Real Madrid inicia el reto de proclamarse campeón de la Liga de España, obligado a remontar los dos puntos de desventaja que cedió ante el Barcelona antes del parón por la pandemia del coronavirus, recibiendo a un necesitado Éibar en una nueva vida para cerrar la temporada sin público en las gradas y cambiando el Santiago Bernabéu por el Alfredo di Stéfano. El partido será a las 12:30 p. m. y se podrá ver en Colombia por Directv Sports.

Todo cambiará para el Real Madrid después de tres meses de parón. Con jugadores como Eden Hazard y Marco Asensio en condiciones de competir. Con un nuevo escenario en sus partidos de local.



Sin poder aprovechar la presión ambiental del Santiago Bernabéu y con un nuevo terreno al que adaptarse como el Alfredo di Stéfano. Arranca una nueva vida en la que Zinedine Zidane no quiere excusas.



Lo importante es poder volver a competir. Ni una queja del técnico francés. Ni el calendario, jugando las cuatro primeras jornadas después del Barcelona con la presión de conocer su resultado. Los cinco cambios como nueva norma.



La ausencia de público que no gusta a Zidane pero a la que asegura que sus futbolistas deben acostumbrarse ante la realidad que les toca y sintiéndose privilegiados por poder volver a competir.



Sufre el Real Madrid cuatro bajas de su regreso. La inesperada por producirse durante el confinamiento de Luka Jovic, con una fractura en el pie que hace difícil que vuelva este curso. Al serbio se suman Mariano Díaz, Nacho Fernández y Lucas Vázquez con problemas musculares tras un mes de intenso trabajo. Ninguno titular pero sí condicionan ciertas decisiones de Zidane.



Con un solo lateral derecho y 9 puro. Cruzando los dedos para que no haya lesiones ni sanciones con Dani Carvajal y Karim Benzema. Tiene la oportunidad de exhibir su once de gala Zidane aunque llegan partidos en los que recuperará sus famosas rotaciones para cuidar el físico y hacer sentir a todos importantes.



Las dudas por despejar de su primer once llegan en el lateral izquierdo, con Marcelo y Mendy peleando; en la medular con dos puestos entre Fede Valverde, Toni Kroos y Luka Modric; y con numerosas opciones para elegir en ataque. De nuevo cuenta Gareth Bale, que podría hasta ser titular y pugna por su sitio con Isco Alarcón.



Mientras que Eden Hazard ha mostrado en el mes de entrenamientos que está en condiciones de jugar superada la lesión de tobillo que le obligó a pasar por quirófano. Medirá Zidane sus minutos y los esfuerzos del belga.



De momento, James Rodríguez parece que seguirá relegado al banco de suplentes, aunque con la norma de hacer cinco sustituciones se espera que tenga alguna oportunidad.



EFE