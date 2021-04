Baldado de agua fría para el Real Madrid

El francés Karim Benzema marcó en el minuto 29 del primer tiempo el tanto que dio aire a un Real Madrid (1-1), que en los minutos anteriores se vio solo un gol abajo en el marcador gracias a la falta de acierto del Chelsea, más allá del tanto del estadounidense Christian Pulisic, en el partido de ida de la semifinal de la Liga de Campeones.

Los del alemán Thomas Tuchel impusieron su ritmo, atacando al espacio, y al tercer aviso inauguraron el marcador en el Alfredo di Stéfano.



Pulisic recortó a Courtois, quien cuatro minutos antes salvó un tiro en el área pequeña del alemán Timo Werner, y puso el 0-1 con sangre fría superando a los defensas agolpados bajo los palos.



Benzema lideró la reacción de los de Zidane. Avisó con un disparo lejano que se estrelló en el palo en el minuto 23 y seis minutos más tarde hizo buena una jugada de estrategia bajando el balón con la cabeza y girándose para superar al senegalés Édouard Mendy de volea.



“Hemos entrado con una propuesta de hacer las cosas y no hemos conseguido hacerla, pero cuando hemos empezado a hacerlo ha sido totalmente diferente. Sabíamos que eso podía pasar y que hay otro partido. Estamos bien y sabemos lo que tenemos que hacer. En el partido de vuelta va a ser diferente”, comentó en Movistar+, Marcelo.



“Nosotros no elegimos el ritmo del partido. Tenemos que saber adaptarnos a lo que hay. Hoy fue otro partido difícil, pero estamos bien y tranquilos porque vamos a hacer otro gran partido allí”, continuó en el análisis.



Un Marcelo que mandó un mensaje de optimismo a la afición ya que, con este resultado, el Chelsea estaría en la final de Estambul del próximo 29 de mayo: “Ahora vamos a descansar y ver lo que tenemos que hacer, pero va a cambiar. El mensaje es que estamos trabajando duro y haciendo las cosas que nos pueden dar resultado. El

Real Madrid va a luchar hasta el final”, dijo.



