Real Madrid, contra la pared: o gana o puede ser el fin de una era

Sin margen para el error, el Real Madrid recibe el miércoles (3 de la tarde, con señal de ESPN2) al Borussia Monchengladbach obligado a ganar para asegurarse el pase a octavos de la Liga de Campeones, en un partido que podría ser decisivo también para la continuidad de Zinédine Zidane.

La derrota la pasada semana ante el Shakhtar Donetsk (2-0) dejó al equipo merengue contra las cuerdas en la tercera posición de un apretado grupo B, en el que puede pasar de todo.



El Real Madrid es tercero, empatado a puntos con el equipo ucraniano, segundo, a un punto ambos del líder, el 'Gladbach', mientras cierra la llave el Inter de Milán a dos puntos del equipo blanco.



Los hombres de Zidane necesitan imperativamente la victoria para asegurarse el pase, aunque un empate también podría servir si el Inter se impone al Shakhtar en el otro encuentro de la llave.



"Es un partido de Champions y lo que queremos hacer es pasar, no contemplo otra cosa, y los jugadores piensan igual", aseguró este martes Zidane.



Una derrota supondría la eliminación de la Champions de la fase de grupos y una debacle para un Real Madrid, que siempre ha estado entre los 16 mejores de Europa desde 1997.



"Tenemos que encarar el partido como si fuera una final y la final no se juega, se gana", advirtió este martes Casemiro.



La salida en la fase de grupos de la competición fetiche del Real Madrid, único equipo en haber ganado 13 Copas de Europa, puede poner en serio riesgo el puesto de Zinedine Zidane al frente del equipo blanco.



Muy cuestionado en las últimas semanas por la montaña rusa de resultados y juego en la que está subido el Real Madrid, la victoria el sábado en Liga contra el Sevilla 1-0 ha dado aire al técnico francés, que no piensa en una eventual destitución o una dimisión.



"No estoy pensando en eso, estoy pensando en el partido y hacerlo bien con mis jugadores, luego el club hará lo que tenga que hacer, como siempre", afirmó Zidane, al ser preguntado este martes si entendería una destitución.



Vuelto al banquillo del equipo merengue en marzo de 2019 para rescatar un Real Madrid a la deriva, Zidane ganó la Supercopa de España y LaLiga la pasada temporada, pero en la presente el equipo no acaba de encontrar la deseada regularidad.



Al rearme moral que ha supuesto la victoria en Sevilla, se unirá el miércoles la recuperación del capitán Sergio Ramos, tras dos semanas y media fuera de los terrenos de juego por lesión.



El capitán blanco liderará a su equipo en un partido clave para el equipo blanco, que tiene la duda de Dani Carvajal y no podrá contar con los lesionados Fede Valverde y Eden Hazard.



Enfrente estará un equipo alemán ante el que los merengues arrancaron un agónico empate 2-2 en la ida con goles de Karim Benzema (87) y Casemiro (90+3).



Acosado por la cercanía de Real Madrid y Shakhtar, el 'Gladbach' tampoco podrá permitirse ninguna relajación y deberá tratar de ir a por el partido en el pequeño estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva del Real Madrid.



El equipo germano llega al encuentro tras empatar 2-2 con el Friburgo en la Bundesliga, acumulando su segundo encuentro sin ganar.



"Tiene toda la pinta de que será un reto en mayúsculas", afirmó el técnico del equipo alemán, Marco Rose, que busca meter a su equipo por primera vez en los octavos de final del torneo continental en este formato.



DEPORTES

Con AFP

