¡Partidazo! Real Madrid, a recortar ventaja y Atlético, a liquidar

Real Madrid, aliviado tras su pase a octavos de la Champions, recibe este sábado al Atlético en el choque estelar de la 13ª jornada liguera buscando seguir su línea ascendente, mientras los rojiblanco esperan afianzar el liderato.

"Hoy fue un buen partido para nosotros, para la confianza, porque necesitábamos esta victoria", afirmaba el miércoles Karim Benzema, autor del doblete en la victoria 2-0 sobre el Borussia Monchengladbach.



El triunfo metió in extremis a los merengues en octavos de Champions, como primeros de grupo, y borró las dudas que se cernían sobre el Real Madrid y su entrenador, Zinedine Zidane, con cuya salida se especulaba en caso de eliminación en el torneo continental.



"Los jugadores han demostrado lo que son como equipo, el carácter que tienen", afirmaba un feliz Zidane tras el encuentro, afirmando, con una sonrisa, querer seguir "un poco más" al frente del equipo.

'La línea a seguir'

"El equipo ha demostrado de lo que es capaz. Es la línea a seguir", aseguró el extremo Lucas Vázquez, que jugó de lateral el miércoles.



El rearme moral de esta clasificación vino en el mejor momento, antes de enfrentarse el sábado al Atlético de Madrid con la misión de mantener el rumbo iniciado con las victorias contra Sevilla (1-0) y contra el 'Gladbach', tras dos dolorosas derrotas contra Alavés (2-1) en la Liga y Shakhtar Donetsk (2-0) en Champions.



Zidane ya pudo contar para la reacción contra el Monchengladbach con el capitán Sergio Ramos, recuperado de su lesión muscular y que no faltará a la cita con el Atlético.



El técnico merengue necesitará de todo su potencial para intentar amarrar los tres puntos que le acerquen a la cabeza del campeonato, que ocupa el Atlético a seis puntos del Real y con un partido menos que este.



Los rojiblancos llegan al encuentro con los deberes hechos también en la Liga de Campeones tras meterse en octavos, gracias a su victoria 2-0 sobre el Salzburgo el miércoles, en un partido en el que, al igual que los blancos, no tenían derecho a fallo.



El accidentado progreso por Europa del Atlético no tiene nada que ver con su comportamiento en la Liga, donde tras 12 jornadas es el único equipo invicto.



El derbi, al que la pandemia y las obras en el Santiago Bernabéu llevarán por primera vez al estadio Alfredo Di Stéfano de la ciudad deportiva del Real Madrid, es una nueva ocasión para mostrar la fortaleza de un Atlético, que ha mutado este temporada impulsado por Joao Félix y la presencia de Luis Suárez.



Simeone juega ahora un fútbol más ofensivo, sin abandonar la fortaleza defensiva que le hace el equipo menos goleado con sólo dos tantos en contra en la Liga.



"Creo que esto se genera a partir de la presencia de Luis Suárez, su presencia nos genera una necesidad de abastecerlo" de balones", explicaba el técnico colchonero.

'Jugador importante'

El delantero charrúa, llegado en septiembre, acumula 5 goles en 7 partidos y tiene ahora una nueva oportunidad para ver puerta tras superar el coronavirus, que le llevó a perderse un tercio de los 16 encuentros que lleva el Atlético esta temporada.



Suárez aún no ha marcado en los dos partidos jugados tras su vuelta y el miércoles se retiró muy enfadado del encuentro contra el Salzburgo al ser sustituido.



"Es normal que cualquier futbolista con la jerarquía que tienen Saúl, Suárez, Koke, Savic o Joao, que salgan siempre enojados porque quieren terminar siempre el partido", justificó Simeone, que insiste en la importancia del 'Pistolero'.



"Necesitamos mucho de Luis, porque es un jugador muy importante para el equipo", aseguraba el técnico rojiblanco. Con Diego Costa lesionado, el uruguayo volverá seguramente a acompañar en ataque a Joao Félix, convertido en el catalizador del juego rojiblanco.



El joven luso, tras su buena actuación ante el Barcelona (victoria 1-0), tiene una nueva oportunidad para seguir poniéndose galones en un Atlético, que apunta a todo en esta temporada.



AFP