Respiran en Real Madrid: Vinicius, negativo en segundo test

El brasileño Vinicius dio negativo en el test de coronavirus al que se sometió en la mañana de este jueves en su domicilio, tras un error en el que pasó el miércoles y que le obligó, por protocolo de la Liga de España, a no entrenarse este jueves con sus compañeros del Real Madrid, y podrá jugar este viernes contra el Alavés.

Zinedine Zidane desveló la situación en una rueda de prensa cuando fue preguntado por la inesperada ausencia de Vinicius en el entrenamiento matinal: "Me informó nuestro médico que el test salió mal y vamos a repetir la prueba esta mañana y esta tarde tendremos resultados".



El club ya tiene el resultado del nuevo test realizado en la mañana de este jueves a Vinicius y espera a la noche al que realiza la Liga, con la seguridad de que será negativo.

De esta manera Vinicius no pasará a formar parte de las bajas que sufre Zidane para recibir al Alavés en el estadio Alfredo Di Stéfano.



No podrá contar con Sergio Ramos y Dani Carvajal por sanción ni con Nacho y Marcelo por lesión ni con Luka Jovic, que permanece aislado en su domicilio tras tener contacto con un amigo con coronavirus.



EFE