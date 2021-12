Gracias a un doblete del francés Karim Benzema, el Real Madrid se impuso por 2-1 en su visita al Athletic de Bilbao y se afianza como líder tras la disputa este miércoles este partido adelantado de la 21ª jornada de La Liga española.



(Le puede interesar: Alerta: masivo contagio de Covid-19 en el Rayo Vallecano de Falcao García)

Un triunfo ajustado del Madrid que puso por momentos en cuestión por momentos el Athletic, aunque siempre dentro de una dinámica de control del juego y de la posesión visitante. De los goles, el 0-1 y el 1-2 fueron de espléndidos disparos de

Benzema y Sancet, y el 1-1 que lo sirvió Nuñez cuando estaba en fuera de juego a un

Benzema que pudo completar el 'triplete' en un pase de Eden Hazard que cortó Oscar de Marcos.

Más líder

Con esta victoria, el Madrid amplía a ocho puntos su ventaja al frente de la tabla, aunque con un partido más porque este encuentro era adelantado de la jornada 21. Al Athletic esta derrota le mantiene en la décima plaza de la tabla y a cinco puntos de Europa, aunque amenazado por hasta tres equipos que pueden alcanzarle cuando le igualen a partidos disputados.



(Lea además: Emotivo video: mensaje de Navidad de Egan y el Ineos para el mundo)



El choque arrancó trepidante y excelso. Con un doblete de Benzema, lo que es una garantía. El primero, primoroso, un disparo con efecto al segundo palo imposible para el joven Agirrezabala. Una jugada que inició el propio Benzema y que continuaron Vinicius y Kroos.



El segundo fue ya más terrenal y producto de una jugada desafortunada de Núñez, que habilitó al '9' blanco, que estaba en fuera de juego, para que batiese por segunda vez a Agirrezabala con otro disparo cruzado. Parecía ya caso hasta sentenciado un choque que casi no había empezado, pero Sancet emuló al delantero argelino con otro disparo desde la frontal que también fue imposible para Courtois.



Muy duro y muy meritorio el disparo de una de esas 'perlas' que salen de Lezama y en las que la afición rojiblanca tiene depositadas muchas esperanzas. Aunque había más, como Unai Vencedor, el mejor de su equipo hasta el descanso, y Oier Zarraga. Se creció el Athletic tras 'volver' al partido y generó varias jugadas peligrosas.



Las que más un disparo alto de Vencedor, tras jugada con Muniain y Balenziaga, y un centro de De Marcos que no encontró rematador. No hizo mucho más en la primera parte el Madrid, pero sí elaboró otra jugada en la que amenazó con el 1-3 y el 'hat trick' de Benzama. Pero De Marcos cortó el pase al ariete de un Hazard que casi tenía más fácil el gol disparando que pasando. Un disparo alto de Valverde y un remate desviado de Núñez dieron paso al descanso.

Monólogo del Madrid

El arranque del segundo tiempo fue un monólogo del Madrid, que monopolizó la posesión de la pelota, aún sin profundizar ni parecer con muchas intenciones de terminar las jugadas. Se diría que buscaba más que fuese pasando el tiempo que forzar un 1-3 que sentenciase. Sobre todo por las sensaciones de un Athletic al que no se le veía con el físico que en otras ocasiones le ayudar a ir a por el rival. Aún así los de Marcelino fueron encontrando acciones aisladas con las que acercarse a Courtois con cierto peligro.



(Lea también: Vuelve y cae: Santiago Arias se lesionó de nuevo con el Granada)



La que tuvo más opciones un fuerte disparo al lateral del mayor de los Williams al lateral de la red. Otros dos disparos, de Iñaki y de Raúl, y centros de De Marcos y de Nico ahondaron en unas intenciones locales que nunca llegaron a su tradicional asedio cuando va por detrás en el marcador en San Mamés.



Respondió el Madrid, que se había quedado en posesión y un disparo tímido de Kross, y Hazard a punto estuvo de sentenciar. Pero lo impidió una gran parada del internacional sub-21 Agirrezabala. Como también fue una gran intervención la siguiente de Courtois, que malogró una combinación entre los Williams que tocó con sutileza el pequeño. Ya en el descuento, Peter, Jovic y Kroos malograron ocasiones a la contra para marcar el 1-3.





EFE

Más noticias de deportes

-Tolima vs. Cali: la batalla final por el título de Liga



-Partidazos en la Sudamericana: así quedaron las llaves de los colombianos



-Así quedó el sorteo preliminar de la Copa Libertadores para Colombia