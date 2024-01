Real Madrid TV denuncia encerrona arbitral: 'Es tercer mundista'

El Atlético de Madrid se clasificó para los cuartos de la Copa del Rey al imponerse en la prórroga 4-2 al Real Madrid este jueves, tomándose la revancha de la derrota sufrida en semifinales de la Supercopa de España.

Un gol de Samuel Lino adelantó al Atlético (39), pero Jan Oblak marcó en su propia puerta (45+1) poniendo el 1-1, antes de que Álvaro Morata hiciera el 2-1 (57) y Joselu firmara el 2-2 (82), que mandaba el partido a la prórroga. Allí Antoine Griezmann (100) y Rodrigo Riquelme (119) dieron el pase a su equipo.

(Tragedia en el atletismo: muere Shawn Barber, campeón mundial de salto, a los 29 años)(Luis Díaz recibe la peor de las noticias en Liverpool: Klopp está en alerta)

Fuertes palabras

Es claro que el resultado no es bueno para el Real, que siempre busca ganar todos los torneos en los que compite.



Y esa caída ha desatado una serie de comentarios en los que los seguidores, periodistas y cercanos al club traten de justificar lo que pasó en la cancha.



Las críticas al árbitro del partido, Guillermo Cuadra Fernández, no se hicieron esperar. Fuertes señalamientos se escucharon por parte de los analistas del programa Real Madrid Televisión.

Facebook Twitter Linkedin

Vinicius le da la ventaja al Real Madrid. Foto: EFE

"La Copa es tercermundista", fue la frase contundente de Jesús Alcaide, quien se quejó de los jugadores rivales, quienes, según su perspectiva, no fueron amonestados por las faltas que cometieron.



“Lo que se ha visto en esta primera parte es una manera tendenciosa de arbitrar. Ha sido una encerrona”, se comentó.



"De Paul debería estar expulsado y lo que le han pegado a Brahim y Vinicius es inaceptable. Y no han puesto ni una sola repetición", fue otro de los comentarios contundentes.



(Barranquilla no podrá postularse para ser sede de Panamericanos, dice Comité Olímpico)



Deportes