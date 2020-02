En solo 20 días, Real Madrid se desinfló y James no apareció

El pasado 6 de febrero, cuando Real Madrid entró a la cancha del Santiago Bernabéu para jugar contra Real Sociedad, en los cuartos de final de la Copa del Rey, la opción de ganar el triplete estaba latente. Era líder en la Liga y el duelo de octavos de final de la Champions contra Manchester City era apenas una proyección.

En 20 días, con tres derrotas en sus últimos cinco partidos, el equipo que dirige Zinedine Zidane ahora parece perderlo todo. Y el domingo tiene el clásico con el Barcelona, al que mira desde atrás en la tabla de posiciones.



Ese mismo día, James Rodríguez disputó el que, hasta ahora, fue su último partido oficial con el Real Madrid. Ya contaba poco para Zidane. De hecho, en los otros dos torneos no jugaba.



Fue titular pero solo estuvo 45 minutos en la cancha: salió con un problema en la cadera y desde cuando se recuperó no ha vuelto a actuar. Hoy su futuro es incierto, incluso, en la Selección Colombia, de la que fue estandarte durante los últimos años.



La Copa del Rey se acabó en esos 90 minutos del 6 de febrero, con una derrota por 3-4. En la Liga, Real Madrid empató como local con Celta y luego perdió con Levante, y de estar tres puntos arriba del Barcelona, ahora quedó dos por debajo justo antes del superclásico.

Real Madrid. Foto: EFE



Y en la Liga de Campeones, ayer perdió 1-2 con el Manchester City, y pudo ser peor.



De entrada, no hay mucha autocrítica, ni en el técnico ni en el plantel. “En un resultado no hay muchas cosas positivas, pero hicimos un buen partido, salvo los minutos finales: durante 70 minutos estuvimos bien, ahora tenemos que ir allí (a Manchester) y a ganar si queremos pasar”, dijo Zinedine Zidane.



El brasileño Vinicius Jr. cargó contra el árbitro, pidiendo falta en el primer gol, anotado por Gabriel Jesús, y quejándose del penalti que Kevin de Bruyne transformó en el 1-2. Además, fue expulsado Sergio Ramos.

💬👔 Las palabras de #Zidane en rueda de prensa tras el partido de #RMUCL. pic.twitter.com/S1FPyZp6m9 — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 26, 2020



“Siempre vienen aquí los árbitros y pitan contra nosotros. Yo vi en el campo que era falta, no me hizo falta verlo en el vestuario. Aquí nos pitan siempre igual”, dijo.



El dilema de James



Si James Rodríguez tuvo participación directa en la eliminación en la Copa del Rey, en los otros dos torneos oficiales no juega hace rato, bien sea por lesiones o porque Zidane no lo convoca.



Su último partido en la Liga fue el 19 de octubre, contra Mallorca, y en la Champions no aparece desde el 22 del mismo mes, contra Galatasaray.

James Rodríguez, volante colombiano. Foto: Real Madrid





El tema le preocupa, y mucho, al técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, quien se reunió la semana pasada con James, acompañado de Mario Alberto Yepes, nuevo director deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol.



Versiones de prensa señalaron que James le habría dicho a Carlos Queiroz que no iría a la Selección para ser suplente. Sin embargo, eso fue desmentido por el entorno del jugador.

"Sabemos que queda un partido por delante, tendremos que hacer las cosas bien si queremos pasar a la siguiente ronda".



🗣 Rodrigo🔵 #MCFCEspañol pic.twitter.com/FmPOl7Y2Zc — Manchester City (@ManCityES) February 26, 2020



Queiroz sí le dijo que en este momento no le podía garantizar la titularidad en la Selección Colombia para el arranque de la Eliminatoria y le explicó los motivos, dentro de los que se encuentran los partidos que se ha perdido con el Real Madrid y las lesiones que ha sufrido. Cabe recordar que James no juega con la Selección desde la Copa América.



En 20 días, James no contó más para el Real Madrid y el club vive las horas más bajas de la temporada. Y se viene el Barcelona...



