El polémico trino que tuvo que borrar el Real Madrid

Entre la campaña perfecta del Real Madrid tras la cuarentena y los errores que ha cometido el Barcelona, la Liga, que pintaba como un mano a mano hasta el final, poco a poco ha venido tomando color blanco.

Desde que se reanudó la Liga española, Real Madrid no ha cedido ningún punto. Seis partidos, seis victorias, 12 goles a favor y solo dos en contra lo tienen en la punta de la Liga, con 74 puntos.



En cambio, Barcelona no ha podido mantener el mismo ritmo. No ha perdido ninguno de los seis juegos que disputó tras la reanudación, pero su balance es de tres triunfos y tres empates. En los dos últimos juegos, contra Celta y Atlético de Madrid, el marcador fue el mismo, 2-2.



Así, de estar arriba por un punto antes de la reanudación del campeonato, ahora Barcelona está cuatro puntos por debajo del Real Madrid. Y el club blanco se encargó de recordárselo en un trino, con una foto de Sergio Ramos, quien utiliza ese número en la camiseta.

Trino del Real Madrid Foto: Twitter

El trino alcanzó a durar unas seis horas al aire y alcanzó cerca de 20.000 'Me gusta' y fue rebotado unas 4.500 veces. Sin embargo, la polémica que generó y la sensación de querer burlarse de su principal rival cuando la Liga aún no ha terminado hizo que el club decidiera borrar la publicación.



