El de James, uno de los sueldos altos que recortaría el Real Madrid

Todo apunta a que el colombiano James Rodríguez tendrá que irse a otro club en la próxima temporada, pues no figura en los planes del técnico Zinedine Zidane en el Real Madrid. Pero ahora, habría otra razón para acelerar su salida: la económica.

Ya se había hablado de que a James le queda solo un año de contrato y que, si no lo venden en este verano, el colombiano se iría libre al final de la temporada 2021-22. Pero ahora, según el diario español As, el club tiene pensado reducir la plantilla. Hoy tiene 37 jugadores con contrato, algunos de ellos prestados a otros clubes.



Los dos salarios más altos que preocupan al club son los del galés Gareth Bale y el de James. Según As, Bale tiene un sueldo de 29 millones de euros al año, y la idea es que salga del club para acelerar la llegada del francés Paul Pogba.



En el caso de James, según la misma fuente, su salario es de 16,4 millones de euros al año, incluyendo impuestos. Antes de que se parara la Liga por el coronavirus ya contaba muy poco para Zidane.



Pero no son los únicos jugadores que estarían en la lista de salida. Real Madrid, de los 37 jugadores, tiene cupo para inscribir 25. Hay otros dos que están en el club y juegan poco, como Mariano y Brahim, y otros que están cedidos con pocas posibilidades de ser utilizados en caso de volver, como Dani Ceballos o Vallejo.



La intención del club es reducir, con respecto a la plantilla actual, unos 75 millones de euros en salarios, para darle capacidad de pagarles a los nuevos fichajes. Sin embargo, lo que pagarían a los que lleguen estaría por debajo de esa cifra.



