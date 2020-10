Real Madrid, en tormenta y con la sombra de James

No soplan vientos alegres para el Real Madrid por estos días. Venía de perder de local en la liga española contra el Cádiz, y se pensaba que guardaba todo para arrancar la Liga de Campeones con pie derecho, y tampoco. Ayer perdió en casa 2-3 contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania, lo que avivó las críticas hacia el club y hacia el técnico Zinedine Zidane, a pocos días del clásico de este sábado contra el Barcelona, y con una sombra que ronda, la de James.



(Le puede interesar: James genera el malestar de los directivos del Madrid con Zidane)

Es inevitable que en Colombia se compare lo que pasa con el Madrid sin James Rodríguez, mientras ahora él se destaca con el Everton en Inglaterra. Y aunque nada garantiza que si James se hubiera quedado, habría dado una mano al equipo blanco en estos momentos o hubiera tenido oportunidad, la prensa española y los fanáticos no evitan los comentarios envenenados. Incluso, por versiones de prensa se conoció de la aparente molestia desde un sector de la directiva con Zidane, justamente por el tema James.



(Lea además: ¿No necesitaban a James? Real Madrid cayó 2-3 con Shakhtar)



“Tal ha sido la irrupción de James que en el seno del Real Madrid hay directivos que están mostrando su contrariedad por la gestión que Zidane haya podido hacer de su caso”, aseguró el diario español As. La publicación añade que la directiva cuestiona que Zidane “no supo sacar el mejor partido del colombiano” y eso hizo que se fuera al fútbol inglés para tener más oportunidades.



Y mientras James brilla en la Liga Premier, como titular indiscutido del Everton, y se lleva los elogios de la prensa inglesa, su exequipo pasa momentos difíciles, porque su rendimiento no es el óptimo y los resultados recientes han sido adversos. Ayer vivió otro partido para el olvido, más allá de su reacción que le permitió recortar distancias cuando sufría una escandalosa derrota 0-3 y terminó ajustando un 2-3 que es un pésimo resultado para abrir su temporada de Champions.



‘En caída libre’, publicó Marca en su portada. Y hay rumores de que el propio Zidane empieza a sentir un desgaste que pasa factura. Por lo que al partido que se viene contra Barcelona puede llegar con presión.

(Lea también: Zinedine Zidane, a lo Pacho Maturana)



El Madrid mostró ayer muy mala carta. El brasileño Tetê (minuto 29), un tanto en contra del francés Raphael Varane (33 PT) y el israelí Manor Solomon (42 PT) encarrilaron el partido para el Shakhtar en la primera mitad. En la segunda, el croata Luka Modric (9 ST) y el brasileño Vinicius Jr. (14 ST) acortaron para los blancos, pero sin poder evitar la derrota. En el descuento, el uruguayo Valverde llegó a igualar para el Real Madrid, pero el tanto fue invalidado por fuera de juego, tras ser revisado en video.



“Yo soy el responsable. Como la primera parte ha sido negativa para mi equipo, algo no he hecho bien”, dijo Zidane.





DEPORTES CON AGENCIAS