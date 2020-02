Real Madrid quiere pasar la página: prepara el clásico con James

La plantilla del Real Madrid dejó aparcada la Liga de Campeones, tras el mal resultado de la ida de los octavos de final ante el Manchester City, y se centró en un nuevo partido clave, el clásico del fútbol español del domingo, que comenzó a preparar con mimo de Zinedine Zidane a sus titulares y con las ausencias de los lesionados Eden Hazard y Marco Asensio, pero con la presencia de James Rodríguez.

Sin tiempo para lamentarse y cambiando el chip de la Liga de Campeones con el de la Liga, el Real Madrid inició el trabajo de preparación del clásico en su ciudad deportiva.



Zidane cuidó a sus titulares y los jugadores que iniciaron el partido del miércoles contra el Manchester City tuvieron recuperación. Algunos como Dani Carvajal, Mendy, Raphael Varane, Casemiro, Fede Valverde o Karim Benzema, saltaron al césped para realizar una suave carrera con la que soltar las piernas cargadas del gran esfuerzo realizado.



Otros directamente se quedaron en el interior de las instalaciones con tratamiento de fisioterapia o piscina.



Con Marco Asensio aún fuera del grupo, trabajando en solitario con y sin balón, el resto de la plantilla madridista se ejercitó con mayor intensidad para mostrar a Zidane que están preparados para jugar el clásico si introduce cambios en su once.



Jugadores como Marcelo o Toni Kroos que se quedaron sin minutos contra el City, Gareth Bale, Luas Vázquez y Luka Jovic que fueron los cambios del técnico, más Militao, James Rodríguez, Nacho, Brahim, Mariano y Rodrygo completaron un partido en reducidas dimensiones y series de remate a los porteros.



EFE