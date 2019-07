Real Madrid pone precio final por James Rodríguez

Sigue la novela del futuro de James Rodríguez. En medio de los rumores sobre qué club se quedará con él, el Real Madrid habría tomado una decisión definitiva, fijar un precio final para la salida del colombiano.

Real Madrid quiere vender a James, pero no quiere regalarlo, debido a que lo consideran un jugador talentoso. Por este motivo, el cuadro merengue habría puesto precio final por el fichaje de James: 50 millones de euros. El periodista Antón Meana de la 'Cadena Ser' en España, confirmó dicha información, que ha sido reproducida por otros medios españoles.

El martes, el presidente de Nápoles, Aurelio de Laurentiis, dijo que solo lo quiere en préstamo. El presidente del Atlético, Enrique Cerezo, dijo que es un gran jugador pero que hay “mucho trecho” para que llegue a su equipo. Y los diarios As y Marca de España dicen que hay una ventanita para que el jugador se quede en el Real Madrid, al que tendrá que presentarse el 29 de julio si no hay novedad. Depende, dice As, de lo que pase con Isco, si lo venden.

james rodriguez Foto: ARCHIVO PARTICULAR

50 millones es una cifra mayor a la que se manejaba en comienzo de 42 millones, que de hecho era el valor que tenía para la opción de compra el Bayern Múnich.



DEPORTES