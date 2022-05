Mbappé y el periodismo militante (Último tango, opinión)

Indignación, consternación, cólera… Tales sentimientos invaden aún el universo madridista desde que un sonriente Kylian Mbappé, en el centro del campo del Parque de los Príncipes, dio la noticia que esperaba el planeta fútbol: cuál será finalmente su futuro inmediato. Su decisión fue continuar por tres años en el Paris Saint Germain, hasta junio de 2025. Su hipotético pase al Real Madrid, que en la patria de Cervantes daban por seguro, debía ser la perla mediática del año, porque, cuando surge una figura tan diferencial, garantiza una era dorada de triunfos. Fue mucho más que eso: una bomba de neutrones que explotó en vastas regiones de España y el mundo.

Con su declaración cerró la puerta a las ansias casi desesperadas del Madrid de contratarlo como estrella para los próximos diez o doce años. Él debía ser la piedra angular de un ambicioso proyecto a dos puntas: el nuevo estadio Santiago Bernabéu y el fichaje ultragaláctico con el cual se obtendrían ganancias astronómicas y decenas de campeonatos en lo que resta de esta década y comienzos de la que viene. Una incorporación de época, tipo Alfredo Di Stéfano o Cristiano Ronaldo.



Mbappé: un 'anticipo' de la prensa que no salió

Desde hace tres años la prensa madridista (que no madrileña) venía anticipando que Kylian jugaría en el Madrid, en el 2020, en el 2021, en el 2022… No existía una partícula de duda. Abundaba en detalles: “Ya está hecho”, “Está buscando casa en Madrid”, “Será un doblete histórico, la inauguración del nuevo Bernabéu y la presentación de Kylian”, “Cumplirá el sueño de su vida”, “El PSG es un polvorín y el jeque está que vuela porque no han sabido renovarle”, “Compartirá un ataque de oro con Bezema y Vinicius, triturarán a las defensas”… Mientras, el goleador parisino, en silencio. Y el Paris Saint Germain, impasible. A la hora de la hora -instantes antes de iniciarse el partido final de la temporada ante el Metz-, un exultante Nasser Al-Khelaïfi (presidente del PSG) presentó a quien es hoy el mejor futbolista del mundo y, juntos, dieron la novedad a un estadio lleno y alegre, que ya no la esperaba, porque eran tan explícitas las informaciones emanadas en España, que lo daban por perdido. El hincha del PSG se enteró allí de que se quedaba.

Kylian Mbappé y su renovación con el PSG.





El NO más estruendoso de la historia enfureció al madridismo como nunca en sus 120 años de existencia. Lo tomó como un desplante inaceptable. Ni siquiera hubo pena por no poder ficharlo, sí una rabia monumental por el desaire, que los medios afines al club blanco no disimularon nada. Entró en escena el deplorable periodismo partidario. Marca, casi un órgano oficial de la institución de Chamartín, hizo una tapa cargada de despecho: foto a página de Mbappé con Al Khelaïfi y, de título, “HAY QUE TENER MUCHA CLASE PARA JUGAR EN EL MADRID”. As también enfocó su portada en el inesperado NO con una leyenda menos rencorosa, aunque igualmente engreída: “ÉL SE LO PIERDE”. Columnistas escandalizados encabezaron con frases casi incitadoras a la violencia: “El enemigo público número uno del madridismo”. Otro, en el pináculo de la soberbia, deslizó: “Mbappé necesitaba más al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé”. ¿Entonces para qué lo querían…? Linduras a cuál más agresiva, como llamarle traidor. En el colmo de la ira, un relator que narraba un partido por Twitch instó tres veces durante la transmisión a “darle por culo” al fenómeno francés. Toneladas de veneno mezclado con estupor y vanidad. Periodistas enardecidos en actitud barrabravil por lo que consideran un destrato intolerable al ahora 14 veces campeón de Europa. Nadie nunca se atrevió a decirle no al Real Madrid, ese gran Calígula con derecho a servirse todos los talentos vírgenes del fútbol mundial. Mbappé es el primero y esto refleja, en buena medida, su personalidad.



Las reacciones por el No de Mbappé al Madrid



Los propios futbolistas del club merengue se manifestaron en sus redes con frases hirientes para Kylian, en el sentido de que se pierde de cosechar títulos. “Prefirió el dinero y no la gloria”, critican. Pero gloria ya tiene, y mucha: es campeón mundial, algo que 24 de los 25 jugadores del plantel madrileño no pueden esgrimir. Sólo Kroos. También ganó con Francia la Liga de Naciones. Con 23 años ya suma cinco ligas y tres copas de Francia, ha sido finalista de la Champions League. Ha probado reiteradamente el sabor de la victoria, es candidato al Balón de Oro sin salir del PSG. “Se queda por la plata”, lo criticaron. Y el Real Madrid buscaba convencerlo con plata, no con títulos, justamente para eso lo llevaban a él, para que les dé coronas.



Un mar de soberbia, como si el Madrid fuera el único club importante de la tierra y España el lugar exclusivo del mundo donde vale la pena vivir. Mbappé está en su casa, juega en un club poderoso, todavía más millonario que el Real Madrid, tal vez gane la Champions el año próximo, o el otro. O nunca, nadie morirá por no hacerlo. Pelé y Maradona no ganaron la Champions ni jugaron en el Real Madrid y fueron Pelé y Maradona. Además, vive en París, no en un suburbio de inframundo.



Se unieron varios elementos que recargaron de furia a hinchas y periohinchas: 1) que es efectivamente un supercrac y desechó jugar en el Madrid, al menos por estos tres años; 2) que nadie osa desafiar el escudo del “club más grande del mundo” y él, con su negativa, lo hizo; 3) que los medios partidarios aseguraron durante tres años seguidos, y se regocijaban, que jugaría en el Bernabéu y quedaron retratados como vendedores de humo; 4) que Mbappé esperó hasta el último día para emitir su voluntad, alimentando la ilusión, y finalmente continuó en el Parque de los Príncipes.



"Estoy muy contento de poder seguir jugando en Francia, el país donde nací, crecí y me desarrollé. Y que me da la oportunidad de perseguir mis sueños", señaló Kylian, feliz. Tanto que luego se despachó con tres goles.



¿Traidor…? ¿Por qué sería traidor del Real Madrid si nunca jugó allí ni jamás dijo públicamente que lo haría…? Se especulaba, pero Kylian no dio la menor pista. El PSG tenía el mismo derecho que el Real Madrid de disfrutarlo en sus filas y de tentarlo con una oferta suculenta. O más: fue el primero en descubrir el talento del jugador, el que creyó en él y pagó 180 millones al Mónaco por su pase hace cinco años, cuando apenas tenía dieciocho. Y el que le dio la vidriera internacional. Tiene el deseo de retenerlo y el dinero para hacerlo, ¿Dónde está la canallada…? Por último, Mbappé es libre de elegir dónde quiere jugar.



“Se pierde la gloria”, machacan. ¿Con qué sustento la prensa madridista le garantiza títulos en el Real Madrid…? ¿Son futurólogos…? Mbappé firmó el contrato más fabuloso de todos los tiempos en un futbolista. Inteligente, mantuvo en vilo a sus dos pretendientes, esperó hasta el último instante para mover pieza y con eso infló las cifras a niveles estratosféricos. Haaland y Mbappé, los dos artilleros que buscaba el campeón español, se fueron con otros. Eso también aumentó el resentimiento.



Ante tanto ataque furibundo y servil de los medios, el entorno de Mbappé está muy molesto con el Real Madrid y el propio Florentino Pérez por difundir el rumor, falso, dicen, de que le habían dado la palabra. Nunca lo hicieron, aseguran. Creen que el club ha mentido para cubrirse de tanta expectativa generada y exigen una aclaración.



París es su ciudad, el PSG su casa, Francia lo ha hecho campeón mundial, le prometieron un equipo eurocampeón y le dan una fortuna nunca vista en el fútbol, ¿Por qué debería salir corriendo a los brazos del Madrid…?



Mbappé fue fiel a su club, a su gente y a su país. La lealtad nunca es traición.



Último tango...



Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK