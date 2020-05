Llegó la hora cero: James y Real Madrid vuelven a entrenamientos

Real Madrid regresará este lunes a los entrenamientos para iniciar la puesta a punto en su asalto hacia la pelea por el liderato de la Liga española que mantiene con el Barcelona, interrumpida hace más de cincuenta días por la crisis generada por el coronavirus.

Los hombres de Zinedine Zidane están citados a las 10:00 horas en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde se reencontrarán para iniciar la primera de las sesiones individualizadas y permitidas por el protocolo diseñado por la Liga.



El Real Madrid será uno de los últimos equipos en volver al trabajo, junto al Valladolid, el Alavés, el Celta y el Espanyol, que también volverán este lunes.



El técnico francés podrá ver sobre el césped el estado de algunos de los jugadores que estaban lesionados antes del parón provocado por el coronavirus. Es el caso de Marcelo Vieira, Marco Asensio y los belgas Thibaut Courtois y Eden Hazard.



El primero, con problemas en los isquiotibiales, fue sustituido durante el último partido que jugó el Real Madrid ante el Betis y se iba a perder un par de partidos, incluido el del Manchester City de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.



Ahora, Zidane podría contar con Marcelo después de más de cincuenta días en los que su lesión habrá quedado atrás. También tendrá a sus órdenes a Courtois, que por un problema muscular se habría perdido, como Marcelo, un par de encuentros que ahora podrá disputar.



El caso de Hazard, que en marzo se recuperaba de una fisura en el peroné distal derecho y que aún necesitaba dos meses para ponerse a punto, puede generar más satisfacción para Zidane.



El entrenador del Real Madrid tendrá al centrocampista belga a punto para el último tramo del curso cuando hace dos meses sólo estaba previsto que jugara los últimos duelos.



Igual que Asensio, que con una rotura del ligamento cruzado en la rodilla izquierda tenía lejanas opciones de reaparecer a finales de mayo.



Ahora, tras el parón, ha ganado dos meses de tiempo a su recuperación y cuando se reanude la competición aspira a regresar con más garantías. Quien no está en esa misma situación es el serbio Luka Jovic, que justo antes del regreso a los entrenamientos individualizados sufrió una fractura en el pie derecho.



No podrá estar a las órdenes de su entrenador, que hasta ahora había dado a su delantero 774 minutos repartidos en 25 partidos oficiales. Jovic respondió a esas oportunidades con un par de goles.



El resto de la plantilla, después de pasar esta semana las pruebas médicas y los test obligatorios para saber si tienen coronavirus, estará lista y a las órdenes de Zidane para afinar la maquinaria e intentar recortar, en las once jornadas que restan para culminar LaLiga, los dos puntos que le separan del Barcelona.



EFE