El Real Madrid mira hacia el futuro. Después de la salida de Karim Benzema y la renovación de Luka Modric, el equipo español confecciona su plantilla con miras a seguir prolongando el dominio histórico que encarna su leyenda.

Con jugadores jóvenes, como los brasileños Vinícius Junior y Rodrygo, el equipo que hoy dirige Carlo Ancelotti centra su mirada en la construcción de un proyecto duradero. La idea, dice la prensa, es que el francés Kylian Mbappé llegue el próximo año para ser el 'galáctico' de la nueva era. Sin embargo, de momento las negociaciones económicas parecen no alcanzar un punto medio.



Y en medio de la expectativa por el futuro del Real Madrid, surgió el nombre de un jugador colombiano: Yaser Asprilla.



Así lo dijo el presidente del Envigado, Ramiro Ruiz, en charla con Mauricio González, de 'Gente Pasión y Fútbol', programa de 'Telemedellín'.



Yaser Asprilla interesa al Real Madrid

Yaser Asprilla anotó el tanto del empate parcial. Foto: Cristian Álvarez

En la última edición del programa 'Gente Pasión y Fútbol', el periodista Mauricio González le preguntó al presidente del Envigado:



"Hablamos esta semana y me contabas que el Real Madrid preguntó por Yaser Asprilla... a mí me sorprendió. ¿Lo puedes ratificar en esta charla?".



Paso seguido, Ramiro Ruiz, quien habló de la proyección de otros jugadores surgidos de su cantera, manifestó: "Realmente a mí no me sorprende porque yo conozco lo capaz que es y lo que será Yaser. Yo creo, dejando el corazón a un lado, que estamos ante dos de los jugadores que en dos o tres años serán los más importantes en sus posiciones, o competirán en esas posiciones en el mundo, que son Yaser Asprilla y John Jader Durán (sic)".



"Es una noticia que salió en muchos periódicos en España y sabemos de la calidad de Yaser", añadió el dirigente.



Luego, interrogado por el interés del Brighton de Inglaterra por Asprilla, Ruiz dijo: "No solo Brighton está interesado... otros equipos del viejo continente también quieren los servicios de Yaser".

Yaser Asprilla actualmente es jugador del Watford de Inglaterra. Viene de jugar con la Selección Colombia Sub-20 y ser convocado también a la absoluta.



El Envigado, dijo Ruiz, conserva el 20% de los derechos económicos del jugador.

