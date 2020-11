Hazard, 8 lesiones desde su llegada a Madrid: ahora, otro lío muscular

Mientras el Real Madrid se encuentra en Kiev para enfrentarse este martes al Shakhtar Donetsk en Champions, el francés Zinedine Zidane recibió una mala noticia en forma de lesión ya que tras la resonancia realizada al belga Eden Hazard se ha confirmado que sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho.

Así lo informó el club en un escueto comunicado en el que no establece el tiempo de baja para el '7' madridista, pero este podría estar en torno a las dos semanas, lo que le haría perderse, al menos, el citado encuentro de Liga de Campeones más el último de la fase de grupos de la competición contra el Borussia Mönchengladbach del próximo 9 de diciembre.



Además será una baja sensible en la Liga de España ya que el Real Madrid afronta partidos de gran exigencia durante los próximos días como la visita al Sevilla, el 5 de diciembre, y recibe al Atlético de Madrid, el 12 y al Athletic Club, el 15.



Hazard cayó lesionado contra el Alavés y Zidane confiaba en que se tratase solo de un golpe, pero tras una ecografía inconcluyente el domingo, este lunes se han confirmado los peores presagios tras realizarle una resonancia.



Otro contratiempo para el futbolista desde que llegó a España. El astro belga solo había tenido una lesión de gravedad en toda su carrera deportiva, hasta que fichó por el Real Madrid en julio de 2019.



Esta, una fractura en el tobillo derecho en 2017, fue precisamente la que le trajo de cabeza la pasada temporada después de que el 26 de octubre recibiese una dura entrada de su compatriota Thomas Meunier en la misma zona.



Su estancia en el Madrid se resume en ocho lesiones y, además, un reciente positivo en coronavirus del que tras haberse recuperado disputó tres partidos como titular de forma consecutiva, pero en el último solo aguantó 28 minutos sobre el terreno de juego antes de ser sustituido.



EFE