Es el Real Madrid, con todo lo que implica su nombre y su historia. Los blancos truncaron el sueño de Luis Díaz y el Liverpool, que no pudieron sellar una linda campaña en la Liga de Campeones. Los blancos la tienen clara: aguantaron, pegaron en el momento justo y se quedaron con su 'Orejona' número 14.

No fue un partido tranquilo. Ni siquiera desde el previo, cuando incidentes a la entrada de los hinchas del Liverpool obligó a la Uefa a retrasar 36 minutos el comienzo del juego. Esos minutos, a la larga, favorecieron al club inglés, que había anunciado como titular a Thiago Alcántara, pero en el calentamiento no se veía bien. Mientras Keita hacía la entrada en calor con los inicialistas, Thiago trabajaba con los asistentes de Klopp para paliar sus dolencias.



Los primeros 25 minutos encontraron a un Liverpool con intenciones, ganas y fútbol como para llevarse por delante al Real Madrid, al que le costaba pasar de la mitad de la cancha y cuando lo hacía, era más para despejar la pelota de su campo que otra cosa.



Sin embargo, todo ese dominio del Liverpool, a la larga, opciones claras, claras de gol, solamente tuvo una, un remate de Mané que el portero Courtois desvió para que la bola pegara en el poste y se fuera lejos de su portería.



¿Y Luis Díaz? El primer colombiano en arrancar como titular una final de la Liga de Campeones empezó alegre, tratando de hacer daño por la banda izquierda, correcto a la hora de entregar la pelota, pero sin generar mucho peligro. De hecho, no pudo hacer un solo remate al arco.



Ese dominio inicial lo fue equilibrando el Real Madrid y así, el partido perdió intensidad, se hizo lento y con eso, los de Ancelotti comenzaron a acomodarse mejor en la cancha. De hecho, tuvieron una jugada muy discutida, cuando el primer tiempo ya expiraba: Karim Benzema metió la pelota en la portería de Alisson. Sin enbargo, la acción fue anulada por fuera de juego del francés, aunque la gente del Real Madrid reclamó que la bola había pegado en Fabinho y que eso lo habilitaba. Sin embargo, la revisión del VAR confirmó la posición adelantada de Benzema cuando salió el servicio de Federico Valverde.



El comienzo de la segunda etapa parecía ser muy parecido al de la primera, con un Liverpool alegre y metido en campo del Real Madrid, pero fueron los merengues los que se pusieron en ventaja, en el minuto 59, cuando un servicio de Valverde desde la derecha encontró en el otro extremo al brasileño Vinicius Junior, listo para rematar con la portería de frente y con todo el espacio para meterla. La experiencia del Madrid comenzaba a pesar.



Díaz no tuvo su mejor partido y no tuvo mayor brillo, por lo cual Klopp decidió que el primer cambio del Liverpool fuera por él: a los 65 minutos, lo reemplazó Diogo Jota. Es apenas la segunda vez que el colombiano sale en el primer cambio, pero la otra vez que ocurrió eso, Liverpool tenía muy encaminado el partido, en la Premier League, contra Manchester United: lo puso a descansar con un 3-0 a favor.



La entrada de Diogo Jota fue un movimiento pieza por pieza, para refrescar el dibujo sin cambiar fundamentalmente el planteamiento del partido. Pero el panorama no cambiaba: Real Madrid, muy aplicado atrás, aguantaba en su campo y buscaba jugar en largo.



Así las cosas, Klopp le dio una patada al tablero y llenó la cancha de hombres de ataque: afuera Henderson y Thiago Alcántara, adentro Firmino y Keita. Quedó con dos delanteros en punta, con dos extremos bien abiertos y con la intención de llenar la cancha a lo ancho para sorprender de otra manera al Madrid.



Liverpool maduraba el gol, lo buscaba como podía. Courtois lo evitó dos veces, primero, en un buscapié de Salah que se desvió en Diogo Jota antes de irse pegada al poste: hasta allá llegó el belga para meter la punta del dedo y desviarla. Y luego, el egipcio metió un remate cruzado que Courtois detuvo para evitar el empate.



Ancelotti parecía tardar en hacer un cambio para al menos enfriar el partido y frenar el ímpetu de su rival. Apenas en el minuto 85 se decidió a mover el banco, al sacar a un agotado Valverde para la entrada de Camavinga.



Con el reloj agotando sus minutos, Ancelotti empezó a hacer cambios más para enfriar el juego que otra cosa. Y le funcionó, porque Liverpool no volvió a acercarse. Puede que sea una de las finales con menos brillo del Real Madrid, Pero en ese club saben cómo jugar este tipo de partidos. No en vano el de este sábado es el número 14 de su historia. Y lo ganó bien.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc