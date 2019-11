Sin James, el Real Madrid no pudo con el Betis

El Real Madrid dejó escapar este sábado la oportunidad de recuperar el liderato en solitario de La Liga tras un ejercicio de impotencia en la definición ante el equipo más goleado del campeonato, un Real Betis liderado por Canales que sacó un punto del Santiago Bernabéu.

La regularidad deseada por Zinedine Zidane no llega en su Real Madrid que desperdició la oportunidad de firmar tres triunfos consecutivos siete meses después y ponerse por delante del Barcelona en la clasificación.



Era la jornada ideal tras la derrota de su eterno rival y el empate entre Sevilla y Atlético de Madrid. Pudo ser el gran beneficiado y acabó lamentando la oportunidad perdida por su falta de gol.



22 remates, siete de ellos a puerta, para toparse con un inconmensurable Joel. De poco le sirvió al conjunto madridista el crecimiento de Eden Hazard. Empieza a ser el jugador que se espera en el Bernabéu. En cuanto tiene mejor físico mejora su visión de cada jugada, asume mayor riesgo y liderazgo. Zidane renunció a Valverde pero su equipo no perdió firmeza en la presión.



El Real Betis se presentó con cuatro centrales. Bartra jugando en el centro del campo de contención, condicionado por una amarilla a los once minutos. Sufrió en minutos de vendaval blanco.



En un guión repetido en las dos partes con veinte minutos de buen fútbol sin pegada pero aguantó bien tras el agobio con el liderazgo de Canales siempre leyendo bien lo que demandaba el partido y la responsabilidad ofensiva de Fekir. De ser el equipo más goleado a no encajar. Y eso que no cesó de buscarlo un Real Madrid que presentaba a Modric como novedad y dejaba una de esas acciones para guardar en la retina.



Dejaba pasar por debajo de sus piernas un pase, inventando una asistencia sin tocar el balón a la carrera de Benzema. El disparo cruzado del francés se encontraba con la estirada de Joel en el inicio de una gran noche.



El encuentro tuvo un tanto pero fue anulado. Lo firmó Hazard en una gran acción, picando el balón a la entrada del rival, saltando, saliendo hacia la derecha para soltar un disparo cruzado a la red.



Partió en fuera de juego y sus mejores minutos en el Bernabéu se quedaron sin premio. Las dudas recientes del Betis que cuestionaban a Rubi desaparecieron en un partido con personalidad. Cuando pudo correr lo hizo con un pulmón en banda izquierda como Álex Moreno que dejaba un recital físico, Canales poniendo criterio y Fekir rozando el poste con su disparo.



La firmeza reciente de Courtois se había venido abajo de nuevo por una mala salida a un córner, pero se rehizo con dos parada en la recta final de cada parte, a Loren y Fekir. Buscó el Real Madrid generar desequilibrio con Rodrygo, menos brillante que en sus partidos anteriores, y posteriormente con Vinicius al que, como siempre, le faltó definir para dar la victoria.



Su momento llegó al final de partido y Joel le sacó las dos claras de las que dispuso con los pies. El triunfo se le marchó entre las manos al equipo de Zidane según fue perdonando ocasiones.



La más clara la de Mendy, hoy titular por delante de Marcelo, en carrera, presentándose solo ante Joel y picando el balón al lateral de la red. Los intentos de Benzema no encontraron el ansiado premio y las fuerzas le fueron fallando al

Real Madrid que acabó pidiendo penalti por una mano y lamentando las ocasiones perdonadas por Vinicius.



En la locura de los minutos finales el partido pudo caer para cualquier lado porque el Betis a la contra perdonó. Fekir no superó a Courtois y Emerson la tuvo pero el punto conseguido es el inicio de la reacción de un equipo que le tiene tomada la medida al Bernabéu.

Síntesis

0 - Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Rodrygo (Vinicius, m.65), Hazard y Benzema (Jovic, m.83).



0 - Real Betis: Joel Robles, Emerson, Mandi, Sidnei, Álex Moreno (Barragán, m.94), Feddal, Canales, Bartra, Guardado, Fekir (Ismael, m.96) y Loren (Borja Iglesias, m.73).



EFE