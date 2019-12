La respiración boca a boca que recibió el Real Madrid

El Real Madrid (2º) empató (1-1) en la última jugada contra el Valencia (8º), este domingo en la 17ª jornada de la Liga, y desaprovechó la posibilidad de superar en la tabla al Barcelona, líder con los mismos puntos (35), a tres días del Clásico entre los dos gigantes del fútbol español.

En un partido de mucho nivel, entre dos equipos que disputarán los octavos de la Champions, Carlos Soler adelantó a los locales en el 78, pero el Real Madrid empató en el último suspiro (90+5), gracias a Karim Benzema.

El francés empata en lo alto de la tabla de goleadores con Lionel Messi, que no consiguió marcar en el empate 2-2 del Barcelona ante la Real Sociedad el sábado, ambos con 12 tantos. Las dos estrellas se citarán el miércoles en el Camp Nou, en un Clásico al que ambos equipos llegan con 35 puntos, con los azulgranas primeros por tener mejor diferencia de goles (+23 frente a +21).



"El Real Madrid ha venido a por los tres puntos y se ha notado. Al final hemos sido penalizados, nos sabe a poco, pero sumamos un punto que es positivo. El rival atraviesa un buen momento", señaló el capitán blanco Sergio Ramos.



En Mestalla ambos equipos dieron la talla, en un partido de alto ritmo, sin grandes ocasiones, pero de juego vistoso. El Valencia parecía que se llevaba el gato al agua cuando en una transición, apareciendo en la segunda línea, Carlos Soler remató con potencia un pase desde la derecha del danés Daniel Wass.



Finalmente el equipo visitante empató en el último córner: el arquero Thibaut Courtois remató de cabeza, la defensa del Valencia no fue capaz de despejar el peligro y Benzema acertó. "Podíamos estar enfadados porque nuestro primer tiempo fue muy bueno a todos los niveles, solo nos faltó el gol. Sufrimos en el segundo, pero no bajamos los brazos. Hay que continuar, parece que habrá un bonito partido el miércoles", señaló el técnico blanco Zinedine Zidane.



Antes, el Villarreal (13º) sorprendió 2-1 en su estadio al Sevilla, tercer clasificado, con goles del vetarano central Raúl Albiol, de cabeza en un córner (13), y el delantero camerunés Toko Ekambi, a puerta vacía (74). Además el Getafe (4º) dormirá en puestos de Liga de Campeones tras ganar 2-0 al Valladolid (15º). El lateral izquierdo Marc Cucurella adelantó al Getafe en los compases finales del primer tiempo (36) y el delantero Ángel marcó para sentenciar el encuentro en el 82.



