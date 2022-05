El alemán Toni Kroos se unió este sábado a la lista de jugadores que han ganado cinco títulos de la Liga de Campeones, igualando, entre otros, a Cristiano Ronaldo. El jugador del Real Madrid fue uno de los mejores de su equipo en la victoria 1-0 contra el Liverpool, en Saint-Denis.

Sin embargo, en medio de la alegría por el decimocuarto título de la Copa de Europa para el Real Madrid, Kroos tuvo un disgusto con un periodista de su país.



En medio de la cancha del Stade de France, el comunicador abordó a Kroos y le hizo una pregunta que no le gustó al jugador, que no se guardó el disgusto por lo sucedido.

Toni Kroos preguntado en la televisión alemana si estaba sorprendido de que el Liverpool dominara la final.



"Has tenido 90 minutos y se te ocurren dos preguntas de mier**. Dos preguntas negativas, puedo decir de inmediato que eres alemán".pic.twitter.com/CkZKRV3VEX — Madrid Sports (@MadridSports_) May 28, 2022

Así fue el cruce entre Kroos y el periodista

El periodista le preguntó a Kroos si le sorprendía que el Real Madrid haya estado en apuros contra el Liverpool, a lo que Kroos le respondió: "Tuviste 90 minutos para pensar en preguntas sensatas, sinceramente, y luego me haces dos preguntas de mierda. Esto es una locura".



Luego, el reportero intentó replicarle y decirle que la pregunta no era mala, a lo que Kroos contestó con munición fuerte.



"No es de extrañar que a veces te metas en problemas contra Liverpool. ¿Qué tipo de pregunta es esa? No estamos jugando el partido de grupos en alguna parte, estamos jugando la final de la Champions", respondió.



En ese momento, Kroos se alejó del micrófono y luego volvió a pasar frente al periodista, haciéndole gestos de reprobación.



