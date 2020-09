Hazard acelera para regresar a las canchas con Real Madrid

El belga Eden Hazard regresó a la dinámica de grupo en la vuelta a los entrenamientos del Real Madrid en la ciudad deportiva de Valdebebas, tras mejorar su tono físico y sin molestias en el tobillo derecho operado, apurando sus opciones de disputar el sábado en Sevilla, contra el Real Betis, sus primeros minutos de la temporada.

Los jugadores que el martes no disfrutaron del día libre concedido por Zinedine Zidane, Isco Alarcón, Marco Asensio, Lucas Vázquez y Hazard, se sumaron al resto de sus compañeros una vez superadas sus respectivas lesiones.



El técnico francés, que anunció que Hazard no regresará a un partido de competición hasta que no esté al máximo, estudia cada caso para reforzar a su equipo el sábado en la visita al Betis.



La ausencia de gol en el estreno contra la Real Sociedad pide modificaciones ofensivas que le puede aportar el regreso del astro belga o la entrada de Marco Asensio tras superar un edema de rodilla.



Zidane sigue sin poder contar con el central brasileño Militao, que un día más se quedó en el interior de las instalaciones tratando su lesión muscular, y cuenta con la baja de Mariano Díaz, en proceso de recuperación tras ser intervenido de amigdalitis.



Con el resto de la plantilla trabajó la parte táctica, ensayó la presión y dirigió partidos en un campo de reducidas dimensiones que sirvieron para que Hazard, Isco, Asensio y Lucas Vázquez vayan ganando ritmo.



Martin Odegaard acudió a la ciudad deportiva a hacerse un segundo test de coronavirus antes de regresar a su domicilio. Hizo saltar las alarmas el martes por un falso positivo y hasta que no tenga dos resultados negativos seguidos no podrá ejercitarse con sus compañeros. El resto de jugadores dieron negativo en los test y este miércoles volvieron a pasar otro.



EFE