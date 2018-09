Real Madrid comenzó la defensa de su corona: venció 3-0 a Roma

El Real Madrid ganó 3-0 a la Roma este miércoles en la primera jornada de la Liga de Campeones, iniciando de la mejor manera la defensa del título europeo en el estadio Santiago Bernabéu. Francisco Alarcón 'Isco' abrió el marcador botando de forma magistral una falta (44), antes de que Gareth Bale hiciera el 2-0 (58) y Mariano marcara el 3-0 en el descuento (90+2) para cerrar un partido dominado por el vigente campeón de Europa.

El Real Madrid lidera su grupo G en solitario, después que el Viktoria Pilsen checo y el CSKA de Moscú empataran 2-2 en el otro partido de la llave. El equipo blanco embotelló a una Roma, que intentó sin éxito presionar arriba buscando dificultar el juego del Real Madrid.



Los blancos, con Kroos y Modric dirigiendo el juego, lograron sortear la presión de los romanistas, para acabar empujando al equipo italiano hacia su área. Bale avisó pronto con un disparo solo en el área que detuvo el portero Robin Olsen (4) y poco después Isco perdía un mano a mano con el meta de la Roma (8), que fue el auténtico héroe de su equipo evitando lo que podría haber sido una goleada.



Los merengues se hicieron con el control del balón y el juego, encontrando su ruta de entrada por la derecha, por donde Bale y Carvajal hicieron la vida imposible a Aleksandar Kolarov. Los locales llegaban una y otra vez, pero fallaban en la definición frente a un equipo romanista, que acabó fiando sus opciones a unos pocos contraataques.

Aparece Isco

Tras un cabezazo de Carvajal fuera (18) y otro disparo cruzado de Bale desviado (26), el Real Madrid tendría que esperar prácticamente al final de la primera parte para abrir el marcador. Una falta cometida sobre Isco en la frontal del área, fue botada por el propio jugador madridista para meter el balón por la escuadra derecha de Olsen (44).



El gol sirvió para dar tranquilidad a un Real Madrid que se mostraba superior, pero no encontraba el gol, mientras la Roma sólo tuvo un disparo blando de Steven Nzonzi que detuvo Keylor Navas (30) en la primera parte.



El portero costarricense fue el elegido por Lopetegui este miércoles para defender la meta blanca, frente al belga Thibaut Courtois, que había jugado los últimos tres encuentros de Liga. Tras el descanso, el monólogo del Real Madrid sobre el terreno de juego contnuó, aunque, al igual que al inicio del partido, la Roma intentó apretar durante los primeros minutos, poniendo a prueba Keylor.



El portero 'tico' se sacó una mano salvadora para detener un disparo del turco Cengiz Under que se iba dentro (49). Fue el último intento de la Roma, que vio como poco después Bale estrellaba un balón en el larguero (51), antes de encontrar puerta.



El galés, que recibió un inmenso aplauso al ser sustituido por Mariano, controló un pase de Modric para cabalgar por la banda y soltar un disparo cruzado que fue el 2-0 (58). Este segundo tanto fue la puntilla para una Roma que bajó los brazos, limitándose prácticamente a intentar aguantar el chaparrón blanco. Los blancos no cejaron de buscar el tanto y ya en el descuento, Mariano cerró la fiesta blanca con un gran disparo desde fuera del área para hacer el 3-0 definitivo (90+2).



AFP