Real Madrid vería con buenos ojos el retorno de James, dicen en España

James Rodríguez tendrá un final de año difícil. Su lesión de ligamento colateral externo en la rodilla izquierda lo alejará de las canchas por tiempo indefinido, y los rumores sobre su no continuidad en el Bayern Múnich se incrementan con el pasar de los días, pues no está teniendo tan buena temporada como la de hace un año y durante este semestre ha estado en el ojo del huracán por ser uno de los focos de resistencia en el vestuario del DT Niko Kovac. Sin embargo, por su calidad, al volante colombiano no le faltan pretendientes.

Desde hace varios meses se ha especulado con una posible salida al Juventus, pero su lesión habría paralizado todo. A pesar del parón obligado, según el medio italiano Corriere dello Sport, el colombiano sigue siendo un objetivo del equipo de Turín, aunque aún no puedan hacer la operación, pues a James le quedan seis meses más de préstamo en el Bayern. Frente a este panorama, la Vecchia Signora esperaría hasta el fin de la cesión –junio del 2019– para así buscar la compra con el Real Madrid, pues allí deberá volver James al término del préstamo.



Con la falta de continuidad este semestre, no parece viable la opción de que los bávaros compren por completo el pase del colombiano por 42 millones. Atrás quedaron los tiempos de confianza para el ‘11’ del equipo de Múnich, y hoy todos son rumores de disgustos con el entrenador y otros directivos de club.



El rumor de que el colombiano se va a Juventus sigue creciendo. Hace dos semanas, RAI Sport, de Italia, informó que el presidente del club de Turín, Andrea Agnelli, y el CEO del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, tuvieron “una reunión informal en la que mencionaron el potencial intercambio entre Paulo Dybala y James Rodríguez en el próximo verano”.



Según la RAI, “Rummenigge es un gran admirador de Dybala, pero las negociaciones aún no tienen el carácter de oficial”.



La revista alemana Kicker sostiene también que en el Bayern Múnich “están trabajando desde ya para remodelar el próximo verano una plantilla de futbolistas que ha envejecido en los últimos años y necesita aire fresco con futbolistas jóvenes, aunque de calidad”. Y agrega: “La directiva del club tiene preparados 200 millones de euros para dicha reestructuración, aunque entre sus planes no está gastar los 42 millones que debería abonar al Real Madrid para hacerse con James”.

Madrid, a la vista

La versión de un posible regreso de James al Real Madrid también ha aparecido. ABC, de España, publicó que el futuro de James podría resolverse en enero próximo y su destino sería un regreso a casa, al Real Madrid.



Este lunes, 'As' de España asegura que el DT Santiago Solari y el presidente Florentino Pérez ven con buenos ojos el regreso del colombiano, pero que todo dependerá de lo que pase con Isco y Asensio.



ABC, por su parte, asegura que son tres los jugadores que interesan para fortalecer cuanto antes la plantilla: “Hermoso vale 15 millones. James, cedido al Bayern, pide volver. Y Rodrygo Goes, fichado por el club hace cuatro meses y quien cumplirá la mayoría de edad el 9 de enero, puede venir inmediatamente a la empresa que pagó por él 45 millones al Santos”.



El diario va más allá y dice que el interés del colombiano, ahora que no está Zidane en el banquillo, puede desequilibrar la balanza: “James ruega a Jorge Mendes retornar al Madrid. Ha sido suplente en muchos partidos con el Bayern y pide al Real Madrid y a Jorge Mendes que consigan su retorno al club español. No aguanta más. Se niega en rotundo a pertenecer al conjunto alemán en julio. Quiere cumplir su contrato firmado con el equipo blanco, que se extendió hasta julio de 2021”.



Por ahora, James continúa su recuperación en Madrid de la mano del fisioterapeuta, mano derecha de Cristiano Ronaldo, Joaquín Juan. El colombiano continúa con la rodilla inmovilizada y durante esta semana debe empezar los trabajos de fortalecimiento para intentar regresar a las canchas antes del final de año.



Al Bayern Múnich le restan siete partidos durante este 2018, 5 de la Bundesliga de Alemania, en la que va de quinto, a 7 puntos del Borussia Dortmund, y dos de la Liga de Campeones, torneo en el que lidera su grupo, por encima del Ajax de Holanda y del Benfica de Portugal.



El equipo alemán saldrá a vacaciones el 22 de diciembre, justo en la sexta semana de incapacidad de James, tiempo que se estima demorará su recuperación.





