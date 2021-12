Real Madrid había anunciado este miércoles que dos jugadores de su plantilla profesional, el croata Luka Modric y el brasileño Marcelo, dieron positivo para covid-19. Sin embargo, ahora en el club hay una preocupación: se detectaron cinco casos más.

"El Real Madrid C. F. comunica que nuestros jugadores Asensio, Bale, Lunin y Rodrygo, y nuestro primer asistente técnico Davide Ancelotti han dado resultado positivo en COVID-19", dijo el club en un comunicado.



Los diarios españoles Marca y As habían reportado que el Real Madrid retrasó el entrenamiento de este jueves, programado para las 11 de la mañana, para realizarle a todo el plantel profesional las pruebas correspondientes.



También hay positivos en el equipo de baloncesto

La preocupación radica en que, además del equipo de fútbol, se registraron también dos positivos en el equipo de baloncesto, Pablo Laso y Thomas Heurtel.



Ya son 19 los casos de covid-19 en la plantilla profesional desde mediados de 2020. Aparte de los reportados esta semana ya habían dado positivo en su momento Mariano, Kroos, Militao, Casemiro, Hazard, Jovic, Nacho, Valverde, Benzema, Lunin, Alaba y Vallejo.

Alerta en el equipo de fútbol femenino

El diario español As reporta que también se presentaron dos casos positivos en el equipo femenino, uno en el equipo filial y otro en la categoría cadete, y que cuatro jugadoras que habían sido convocadas a la selección española Sub-17 regresaron al club tras haber tenido contacto estrecho con un caso positivo.



Lo sucedido retrasó el anuncio de la convocatoria del equipo femenino que debe jugar contra el Kharkiv en la Liga de Campeones femenina.



Por protocolo, los jugadores que han dado positivos deberán guardar una cuarentena de 10 días. En cambio, por el hecho de tener el esquema de vacunación completo, los contactos estrechos no tienen necesidad de estar aislados.



