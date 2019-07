Cinco puntos para mejorar en Real Madrid; uno tiene que ver con James

El Real Madrid cerró su pretemporada por Canadá y Estados Unidos de la peor manera posible, con un 3-7 frente al Atlético de Madrid con el que sumó su segunda derrota, la otra fue en el debut frente al Bayern de Múnich (3-1), y una victoria contra el Arsenal en los penaltis (3-2). Tras el duro resultado en el derbi madrileño, el Real Madrid tendrá que seguir trabajando tanto en los entrenamientos como en los despachos, para desatascar la operación salida y reforzar el equipo en el centro del campo y en la banda derecha de cara al arranque de Liga el próximo 17 de agosto.

1. Mejorar la defensa



El equipo dirigido por Zinedine Zidane se ha mostrado muy frágil en la faceta defensiva en los tres primeros partidos de pretemporada, encajando 12 goles, y sin dar muestras de mejoría de uno de los problemas que también acusaron la pasada temporada en la que concedieron 46 goles en Liga, el que más de los cinco primeros. El técnico francés parece contar con los mismos cuatro jugadores atrás de inicio, confirmando su apuesta por el brasileño Marcelo en el lateral izquierdo, y más tras la lesión muscular de Ferland Mendy, que unidos al guardameta belga Thibaut Courtois no están rindiendo a buen nivel ni con la concentración adecuada.



2. Agilizar la operación salida



El futuro de Gareth Bale ha sido el protagonista de la primera parte de la pretemporada realizada en Canadá y Estados Unidos y, a pesar de haber disputado las segundas partes contra Bayern de Múnich y Atlético de Madrid, el galés está cerca de abandonar la capital de España, con destino a China. Pero si con un jugador se ha mostrado especialmente duro Zidane es con Mariano Díaz. El delantero hispano-dominicano, repescado la pasada temporada procedente del Olympique de Lyon, no cuenta para el francés y no ha disputado un solo minuto. El actual '7' blanco estaba decidido a quedarse e intentar luchar por un puesto, incluso a pesar de la llegada del serbio Luka Jovic, pero el mensaje de 'Zizou' ha sido claro. Otros jugadores que se encuentran en la rampa de salida son Jesús Vallejo y Borja Mayoral, recientes campeones con la selección española Sub-21 y que se han estado entrenando en Valdebebas a la espera de resolver su futuro. Además, otro nombre propio en el capítulo de salidas es el de James Rodríguez. El colombiano tiene a Nápoles y Atlético peleando por hacerse con sus servicios, pero la lesión de Asensio y la goleada (3-7) en el derbi puede dar un vuelco a la situación.



3. Un complemento para Casemiro



Una de las razones de esta falta de contundencia defensiva también viene provocada porque, más allá de Carlos Henrique Casemiro, que aún no se ha incorporado a la pretemporada tras ganar la Copa América con Brasil, el Real Madrid no cuenta con un centrocampista defensivo en su plantilla tras la salida de Marcos Llorente rumbo, precisamente, al Atlético de Madrid. Zidane intentó contrarrestar su baja cambiando el sistema y utilizando un doble pivote formado por Modric y Kroos en el que este último ejercía más de 'Casemiro', pero reúnen condiciones muy diferentes a este, más de creación, y se vieron superados, sobre todo en el último encuentro con la presión alta y las transiciones rápidas del conjunto rojiblanco.



4. Reforzar el centro del campo



Además de encontrar un jugador de perfil similar a Casemiro, el Real Madrid necesita un centrocampista de un perfil diferente, sobre todo tras la marcha de Dani Ceballos al Arsenal. Tras esta, 'Zizou' cuenta en su plantilla con cinco futbolistas que pueden actuar en el medio del campo -Casemiro, Modric, Kroos, Isco y Valverde-. Cinco jugadores, con el malagueño Isco en función del sistema, para tres posiciones y tres competiciones. Las próximas semanas serán claves para buscar un refuerzo en el centro del campo en el que parece que el elegido por Zidane es Paul Pogba, que aportaría una variante más física y de llegada al área en esta demarcación, aunque se antoja una negociación complicada con el Manchester United.



5. Encontrar un dueño del extremo derecho



La grave lesión de rodilla de Marco Asensio, por la que estará de baja entre seis y ocho meses, según fuentes médicas consultadas por EFE, ha trastocado los planes del técnico francés. El jugador balear parecía el elegido para ocupar el extremo derecho ante la marcha del galés Gareth Bale, que parecía inminente, y ahora el Madrid ve como se le abre otro frente de problemas. Zidane tendrá que seguir probando en los partidos que restan de pretemporada, el primero contra el Tottenham Hotspur el 30 de julio en la Audi Cup. Vinicius, al que le beneficia más el costado izquierdo, y Lucas Vázquez son las opciones que tiene en la primera plantilla, además de contar con los recientes fichajes de Rodrygo Goes y Takefusa Kubo, que se esperaba que formasen parte del Castilla de Raúl González Blanco.



Efe