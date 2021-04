Real Madrid cumple la cita: de nuevo en la semifinal de la Champions

Real Madrid logró este miércoles una nueva clasificación a la semifinal de la Liga de Campeones, tras eliminar al Liverpool. El equipo que dirige Zinedine Zidane pasó algunos trabajos, pero luego trabajó bien en defensa para asegurar el 0-0 que lo mete en la siguiente fase del torneo.

Liverpool no pudo ni siquiera recortar la ventaja que le había sacado el equipo blanco, que ganó 3-1 la semana pasada en el estadio Alfredo di Stéfano, y se despidió del torneo en la única opción de título que le quedaba en un temporada para el olvido.



El Madrid pasó un susto antes del juego, cuando el bus que los transportaba hacia Anfield Road fue apedreado. El ataque no dejó heridos.



Real Madrid vuelve a unas semifinales de la Liga de Campeones por primera vez desde 2018 cuando acabó alzando su tercera Champions consecutiva con Zinedine Zidane a los mandos del club merengue.



Tras imponerse con autoridad en la ida, el Real Madrid sufrió este miércoles en Anfield ante un Liverpool que salió desde el principio al por el partido.



Los 'Reds' avisaron pronto con un remate de Mohamed Salah completamente solo en el punto de penal, que sacó Thibaut Courtois con el pie (2), que volvería a estirarse para sacar un disparo de James Milner (11).



El equipo inglés presionaba arriba la salida del Real Madrid, al que le costó conectar con sus distribuidores de juego Luka Modric y Toni Kroos, muy cubiertos por los rivales.



Real Madrid llegó al descanso defendiéndose con el balón, mientras el Liverpool aprovechaba las imprecisiones y pérdidas del equipo merengue para llegar con peligro al área de Courtois, que vio irse altos dos disparos de Salah (41) y Georginio Wijnaldum (42).



El portero merengue fue uno de los hombres clave de su equipo este miércoles a la hora de dar seguridad a su equipo. Nada más iniciarse el segundo tiempo, el belga tuvo que volver a lucirse tapando un disparo a bocajarro de Firmino (46).



El equipo blanco siguió mostrándose muy conservador, más preocupado de no cometer errores que pudieran acabar en un robo de balón y un rápido ataque rival, que de marcar.



Real Madrid sufrió en el segundo tiempo como lo hizo en los inicios del primero, cerrando filas atrás y tapando huecos ante la presión del Liverpool, que encerró al equipo merengue en su área.



Los blancos acabaron limitándose a tratar de salir al contraataque y aguantar las acometidas de los 'Reds' para llevarse la eliminatoria..



Real Madrid enfrentará en semfinales al Chelsea, que el martes dejó afuera al Porto. En la otra semifinal, se enfrentarán París Saint-Germain, que sacó al campeón defensor, Bayern Múnich, y Manchester City, que este miércoles eliminó al Borussia Dortmund.



