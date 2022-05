Meluk le cuenta (Real Madrid acaba con muchas ‘carretas’ del fútbol)

El enorme título del Real Madrid en la Champions League, la corona 14 de ‘Su Majestad’, tiene, entre muchos, el valor de acabar con un montón de ‘carretas’ y prejuicios que se han puesto en boga y de moda en el fútbol.

El 1-0 sobre Liverpool en la final, el trofeo de plata, otra bofetada a las carretas de los ‘procesos’ y patatín y patatán, en el marco del culto extremo y la máxima defensa de los entrenadores.



Pero Carlo Ancelotti, que agigantó su leyenda, apenas llegó hace un año al banquillo técnico y no solo levantó la Champions, sino que ganó la Liga de España. En un añito nada más.

Facebook Twitter Linkedin

Campeón el Real Madrid. Foto: EFE

Marcelo Cezán, amigo y compañero presentador de Bravíssimo –programa estelar de Citytv, canal de EL TIEMPO–, fanático sin igual que entiende bien el juego, un futbolista aficionado frecuente y gomoso enamorado del balón, me dijo en Twitter: “Es un proceso total: Casemiro, Modric, Kross, Benzema, Carvajal llevan años jugando juntos”.



Él, como tantos otros que me escribieron en ese sentido, cayó en la trampa, pues con tanta ‘carreta’ lo han confundido. No es su culpa.

'Carretas' del fútbol

Ese término de ‘proceso’ lo usan para hablar del tiempo que necesitan los técnicos para encontrar una manera de jugar y lograr resultados. No hace referencia al plantel. Verbigracia, alaban el ‘proceso’ de Alberto Gamero en Millonarios porque el equipo juega con un mismo patrón y pelea la cabeza de la Liga, a pesar de los muchísimos cambios de jugadores que ha tenido.

En sus casi dos años y medio de gestión, el DT ha cambiado siete veces de arquero (Faríñez, Martínez, Vargas, Bonilla, Ruiz, Moreno y Montero) y ha tenido que reemplazar, entre otros, a Román, Paz, De Los Santos, Banguero, Carrillo, Giraldo, Eliser Quiñones, Duque, Salazar, Montoya, Riavaldo, Del Valle, Arango, Zapata, Ortiz, Mojica, Uribe, Perlaza... Ha cambiado casi dos veces de once ¿Ven?



De paso, Ancelotti y el Real Madrid acaban con otra ‘carreta’: el DT no es lo más importante del fútbol. Lo más importante son los futbolistas. Sin necesidad de mear colonia como Guardiola o de un traductor táctico y estratégico como Bielsa, Ancelotti revalidó a su excelente plantilla haciendo la lógica, escogiendo a los mejores jugadores que tenía, poniéndolos en sus puestos naturales y sin ordenarles hacer lo que no saben. Tan simple como eso. Un tipo con manejo de grupo y liderazgo sano que permite que brillen las verdaderas estrellas: sus cracs.



Ancelotti, el único entrenador campeón en las cinco grandes ligas europeas y el que más Champions ha ganado –cuatro, dos con Milán y dos con el Madrid–, dirige desde el sentido común, sin excentricidades ni retórica rebuscada.

Este título del Real Madrid echa por tierra otras ‘carretas’, estas con tufillo hipócrita y moralista. Una, contra el juego defensivo y, otra, la intransigencia de la tenencia de la pelota como única vía para jugar. Defendiéndose y contragolpeando en largo, el Real Madrid le ganó la final al Liverpool, con solo el 46 por ciento de la posesión.

Y antes había despachado en épicas remontadas al Chelsea, el campeón anterior, con la misma fórmula y apenas con el 42,5 por ciento promedio de la tenencia, al poderoso PSG con el 43 por ciento promedio de la posesión y al venerado Manchester City con un 42 por ciento promedio con la pelota.



Este magnífico título del Madrid es también un palmotazo en la frente a lo que se llama ahora como el fútbol moderno, de superpresión en campo rival a velocidad supersónica.



Real Madrid no es un equipo perfecto, por supuesto, y esa es otra ‘carreta’ que se cae: su portero, Courtois, fue la gran figura de la final, como pilar de un plan defensivo, a pesar de la ‘carreta táctica’ de que si un portero es figura, es porque la defensa es pésima. Como si el arquero no fuera el primer defensa.

El enorme título del Real Madrid en la Champions League es una bofetada a una pila de cuentos, versos y carretas que se han puesto en boga y de moda en el fútbol, con su hiperlenguaje tecnocrático de sobreanálisis. ¡Ah: sin contar que lo ganaron los jóvenes Modric (de 36 años), Benzema (34), Kross (32) , Casemiro (30)...!

Mucha ‘carreta’ que el Real Madrid desvirtuó.





Meluk le cuenta...





GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

Más noticias de deportes