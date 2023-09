Pedro Rocha, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, envió una carta a modo de disculpas dirigida al mundo del fútbol y al conjunto de la sociedad ante los últimos sucesos.

"La Real Federación Española de Fútbol, por medio de su Presidente, D.

Pedro Rocha, considera imprescindible solicitar las más sinceras disculpas

al conjunto del futbol mundial, de las instituciones del fútbol (FIFA, UEFA,

FN), de los/as futbolistas, especialmente las jugadoras de la Selección

Española de Fútbol y de la Selección Inglesa de Fútbol, de los demás

agentes implicados en el fútbol y a los aficionados de todo el mundo, por el

comportamiento totalmente inaceptable de su máximo representante

institucional durante la final y en los momentos posteriores, que no

responden en absoluto a los valores del conjunto de la sociedad española,

de sus instituciones, de sus representantes, de sus deportistas y de los

dirigentes del deporte español", dice la carta.



Y agrega: "La sociedad española es un ejemplo de tolerancia y de civismo, en todos los ámbitos sociales y políticos y ha sido un ejemplo de comportamiento y de decoro deportivo, como ha demostrado durante décadas en todos los eventos deportivos en los que ha participado; y esa nobleza y prestigio internacional de nuestra sociedad y de nuestro deporte se han visto empañados en los últimos días por la actuación de Luis

M. Rubiales".

El daño

La entidad advierte que "el daño causado al fútbol español, al deporte español, a la sociedad española y al conjunto de los valores del futbol y del deporte ha sido enorme.

La RFEF quiere transmitir al conjunto de la sociedad y al conjunto del fútbol

mundial su máximo pesar por lo sucedido que ha empañado a nuestra

selección, a nuestro futbol y a nuestra sociedad. Nos sentimos profundamente apenados por el daño causado y por ello, desde esta RFEF debemos pedir las más sinceras disculpas y adquirir un compromiso firme y absoluto de que hechos como estos no puedan volver a suceder nunca más.".



La misiva continúa: "Tanto los organismos rectores del mundo del fútbol -FIFA-, como los organismos responsables del deporte a nivel estatal -Consejo Superior de

Deportes CSD y Tribunal Administrativo del Deporte TAD- han adoptado de

manera inmediata las medidas correspondientes, de apertura inmediata de

sendos expedientes disciplinarios en contra de D. Luis Rubiales y que llevan

aparejada, en el caso de la decisión de la FIFA, la suspensión inmediata de

sus funciones como presidente de la RFEF. Desde la RFEF se está facilitando

todo el soporte documental y administrativo que se requiere desde ambos

órganos disciplinarios para poder disponer de una resolución de manera

definitiva lo antes posible que permita resarcir el daño causado.

Ganar la Copa del Mundo fue uno de los momentos de mayor orgullo en la

historia de la Federación Española y uno de los momentos más importantes

del deporte español, del futbol femenino, sin duda. La actuación del Sr.

Rubiales tanto en ese momento como en las horas posteriores no son

aceptables bajo ningún concepto y por esto la RFEF retiró inmediatamente

de su web todos aquellos comunicados inapropiados y carentes de sentido

que no ponían en valor lo logrado por la Selección y no tenían en cuenta las

afirmaciones de la jugadora sobre estos hechos".

Luis Rubiales y Selección Española Foto: Efe



Y sentencia: "La actuación del Sr. Rubiales no representa los valores que defiende la Federación Española, ni los valores del conjunto de la sociedad española y su actuación debe achacarse única y exclusivamente a él, puesto que es el

único responsable de sus actuaciones ante la sociedad, ante los órganos

deportivos y, si es el caso, ante la justicia. Para que quede claro, esta postura fue la del señor Rubiales, no la de la RFEF. Nos sentimos especialmente apenados y avergonzados por el dolor y la angustia adicionales que esto ha causado. Lamentamos que este incidente haya impactado negativamente lo que debería haber sido una celebración continua del fútbol, tanto de nuestra selección nacional como de las “Lionesses” de Inglaterra, que fueron un rival verdaderamente extraordinario en una emocionante final".



"El lunes 28 de agosto de 2023, la RFEF emitió un comunicado en el que los

presidentes de las Federaciones Autonómicas exigían unánimemente la

dimisión del Sr. Rubiales como Presidente de la RFEF por su conducta

impropia. También se anunció una revisión de las actuales estructuras

directivas de la organización, que sigue en marcha".

