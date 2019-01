'No descarto a ningún rival por la Liga': DT del Barcelona

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, se mostró contento por la victoria frente a un "rival incómodo" como el Getafe, que le reafirma en el liderato en solitario, aunque apuntó que "aún queda mucha Liga" y por ello no descarta a ningún rival por el título.

Un gol de Leo Messi y otro de Luis Suárez permitieron al Barcelona ganar al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez y ampliar su ventaja de líder tras el empate del Atlético con el Sevilla y la derrota del Real Madrid frente a la Real Sociedad. "Sabíamos los resultados que se habían producido y teníamos la presión de aprovechar la oportunidad. Hemos ido a por ello, pero el partido ha sido difícil", dijo Valverde, que analizó el partido realizado por su equipo.

"Tuvimos el control del juego en la primera parte, pero luego tuvimos que aguantar y ha sido un partido difícil. Sacamos algún punto más a los perseguidores, pero queda mucho", confesó.



"Hemos estado en el segundo tiempo que ellos han estado mejor, pero luego nos hemos rehecho a base de tener la pelota y en el último tramo no hemos pasado apuros. El equipo ha estado solvente dentro de que ha sido mérito de ellos", manifestó Valverde, que calificó de "incómodo" al Getafe. "Es un contrario que te aprieta mucho las clavijas y son expertos en las segundas jugadas, en el contraataque con Ángel y Mata y con Jorge Molina que baja bien el balón. Para nosotros es un equipo duro y difícil", comentó.



Por último, Valverde fue preguntado por la diferencia de diez puntos que tienen con el Real Madrid. "No pienso demasiado en el resto de equipos, queda mucho por delante y no descarto a ningún rival porque queda mucho todavía", concluyó.



EFE